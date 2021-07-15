بعد سنوات من الإهمال.. «الشرقيون» تضع خطة لإنجاح منطقتها الصناعية في قناة السويس

قال المهندس سامح عطية، العضو المنتدب لشركة الشرقيون للمشروعات الصناعي»، إنها تستهدف زيادة عدد المصانع العاملة في المنطقة الصناعية التابعة لها في العين السخنة بواقع 20 مصنعا قبل نهاية العام المقبل مقارنة بثلاثة مصانع في الوقت الحالي.

وتمتلك الشرقيون للمشروعات الصناعية حوالى 10.5 مليون متر مربع فى العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مخصصة لها منذ فترة طويلة، وجار وضع خطة لاستغلالها واستعادة الثقة فيها من خلال اجتذاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة الأولي.

وأضاف عطية أن توقف استغلال الأرض لفترة طويلة، جعل مهمة إقناع المستثمرين في الحصول على قطع أراضي لإقامة مشروع جديد أصعب، وبالتالي كانت سياستنا من المحطة الأولي إقناع المستثمر الصغير لأنه أسهل.



وأكد عطية، الذي تولي منصبه منذ عام، أن المساهمين وفريق العمل بالشركة لديهم العزم على إنجاح المشروع وخلق منطقة صناعية ناجحة خلال ثلاث سنوات تتمتع بجميع الخدمات ومثل أعلي لباقي المناطق العاملة في العين السخنة، ومؤهلة لاستقبال الثورة الصناعية الرابعة بل وتنافس المناطق الأخرى سواء في دبي او المغرب.

جاء ذلك فى حوار مع حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، خلال برنامج «CEO Level» الذى تم بثه اليوم الخميس، عبر قناة «المال تى فى»، ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعى.

وأعلن عطية عن موافقة الجمعية العمومية للشركة الشرقيون، على زيادة رأسمالها بواقع 33 مليون جنيه، ليصل إلى 166 مليون جنيه، وهى المرة الثانية خلال عام.

وأوضح «عطية» أن رأسمال الشركة كان 100 مليون جنيه، وتمت زيادته للمرة الأولى منذ عام بقيمة 33 مليون جنيه، ضخها المساهمون الرئيسيون، وهم مجموعة النساجون الشرقيون بنسبة %75 وبنك قناة السويس الذى يمتلك %15 من الأسهم والنسبة المتبقية لمستثمرين آخرين من بينهم كيانات حكومية.



وأوضح أن الزيادة تستهدف المساهمة فى أعمال ترفيق 2 مليون متر، تُمثل المرحلة الأولى لأراضى العين السخنة، مضيفًا أنه تم إنفاق 400 مليون جنيه على أعمال الترفيق، وساهم فى التمويل مجموعة النساجون التى تدعم أى طلبات مالية للشركة ومبيعات الأراضى.

وأضاف «عطية» أن بنك قناة السويس أعرب عن جاهزيته أيضًا لتدبير أى تمويل لأعمال الترفيق، سواء للمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من المشروع.

وذكر العضو المنتدب أن شركته قررت تأجيل بحث أى خطط للتوسع فى شراء أراضى جديدة لمدة سنة لحين الانتهاء من المرحلة الأولى لأراضى العين السخنة.

كان «عطية» قال لـ«المال» فى تصريحات منذ أسابيع إن شركته تعمل حاليًا على وضع المخطط العام لتطوير أراضيها، وتم الاتفاق على حل مشكلات المرافق مع الهيئة الاقتصادية، عبر توفير محطة كهرباء متنقلة خلال سبتمبر المقبل.



وأعلنت مجموعة «الشرقيون» فى 2019 أنها تعتزم إطلاق مدينة صناعية على أراضيها فى العين السخنة، بتكلفة 13 مليار جنيه.

وتشمل المدينة الصناعية ما لا يقل عن 1012 وحدة صناعية بمساحات تبدأ من 600 متر، وتصل لما يزيد على 500 ألف متر، بخلاف مستودعات التخزين والوحدات السكنية والخدمية.