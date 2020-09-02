بعد سنوات من إغلاقه .. وزير قطاع الأعمال يفتتح فرع «جاتينيو» التاريخي

شهد هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، افتتاح المرحلة الأولى من تطوير فرع “جاتينيو” التاريخي بوسط القاهرة.

وزير قطاع الأعمال: تكلفة التطوير 60 مليون جنيه

وزير قطاع الأعمال اثناء افتتاح الفرع

وفرع جاتينيو مملوك لشركة بيوت الأزياء الراقية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وقالت وزارة قطاع الأعمال إن تكلفة التطوير بلغت حوالي 60 مليون جنيه، وذلك بعد سنوات من إغلاقه.

ويأتي تطوير الفرع بالشراكة مع مجموعة “ريموندس” للاستثمار والتجارة والتنمية.

تفاصيل عقد شراكة فرع جاتينيو

جانب من افتتاح الوزير للفرع

وتتحمل “ريموندس” تكلفة التطوير مقابل حق انتفاع لمدة 15 عامًا وعائد مشاركة سنوي لشركة بيوت الأزياء الراقية 4.5 مليون جنيه يزداد بنسبة 8% سنويا.

وتبلغ مساحة الفرع 4330 متر مربع ومكون من 4 طوابق.

حضر الافتتاح ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

كما حضر الافتتاح ، حمدي أحمد رئيس مجلس إدارة شركة بيوت الأزياء الراقية، و محمد سعيد رئيس مجموعة “ريموندس” للاستثمار والتجارة والتنمية.

وقد قام وزير قطاع الأعمال بجولة داخل الفرع.

وزير قطاع الأعمال يشيد بالتطوير وطريقة العرض

جانب من افتتاح الفرع

و أشاد الوزير بما تم من أعمال للتطوير وكذلك طريقة عرض المنتجات وجودتها.

كما أشاد بجهود الشركة القابضة في تطوير فروع شركات التجارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص.

رئيس القابضة للسياحة الحفاظ على الواجهة التاريخية للفرع

جانب من الافتتاح

وأوضحت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق أنه تم تطوير الواجهة التاريخية للفرع مع الحفاظ على الطراز المعماري المتميز.

كما تم تطوير جميع النواحي الداخلية من شبكات الإطفاء وإنذار الحريق التي تعمل إلكترونيًا وأنظمة الحاسب الآلي.

وتم تنفيذ العديد من التعديلات الداخلية منها أعمال البنية التحتية وتركيب سلم كهربائي ومصاعد جديدة ، وفقا لما قالته حطبه.

رئيس بيوت الأزياء التطوير تم بأحدث نظم وأساليب العرض

من جانبه، أوضح رئيس شركة بيوت الأزياء الراقية أن أعمال التطوير تمت بأحدث نظم وأساليب العرض لتلائم المستهلك المصري، وتقديم أفضل المنتجات بأسعار تناسب الجميع.

وأشار إلى التنسيق مع محافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري لعودة فرع جاتينيو لسابق عهده في الرقي والفخامة.

ومن المنتظر افتتاح المرحلة الثانية أوائل عام 2021.