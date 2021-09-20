بعد سنوات الأزمة… بهاء سلطان يبدأ مشوار المجد

المحلن أحمد محي : بهاء سلطان من الأصوات المصرية المميزة. الملحن عمرو الشاذلي: بهاء سلطان من أفضل الأصوات المصرية التي ظهرت في العشرين عاما الأخيرة.

عاد المطرب بهاء سلطان للساحة الفنية والأضواء مؤخرا مرة أخرى بقوة ، بعد إحيائه حفلا غنائيا ناجحا بعد فترة غياب طويلة له عن الحفلات بمصر ، بسبب الأزمة التي بينه وبين المنتج نصر محروس منذ سنوات .

وعلق بهاء عبر حسابه على نجاح الحفل فقال مؤخرا : “الحمد الله الحفلة كانت مميزة أوي بالنسبة ليا عشان كنت قريب منكم أوي فعلاً شكرًا لكل الجمهور اللي بيدينا طاقة وأمل انتوا السبب الرئيسي في كل حاجة الواحد لو مر بكل حاجة مر بدعمكم بعد ربنا أن شاء الله دائما نكون مع بعض في الفرح ونعمل حفلات تليق بيكم جمهوري وعائلتي الكبيرة المخلصة”.

أحمد محي : بهاء من الأصوات القوية المميزة وأزمته أثرت عليه فنيا

قال المحلن أحمد محي للمال، إن بهاء سلطان من الأصوات المصرية المميزة حقيقة ويتميز بلون غنائي خاص به ويملك حب كبير لدى الجمهور المصري والكثيرين لايختلفون عليه وعلى موهبته وصوته .

وتابع قائلا إن بهاء في الأساس منشد ديني للأدعية والابتهالات ، وصوته قوي وعودته للأضواء بحفله الأخير بالساحل الشمالي خطوة جيدة له لتقديم أغنيات قوية الفترة المقبلة.

ولفت محي أيضا إلى أن أزمة بهاء سلطان ونصر محروس طالت لفترة طويلة ، وكانت سببا في تحجيم بهاء عن الجمهور وطرح أي ألبومات غنائية وأغنيات منفردة للجمهور ، وذلك بالطبع أثر عليه فنيا بدرجة كبيرة .

عمرو الشاذلي : يجب أن يكون له أغنية كل شهر ومن أفضل الأصوات

وقال الملحن عمرو الشاذلي إن بهاء سلطان من أفضل الأصوات المصرية التي ظهرت في العشرين عاما الأخيرة ومن أجمل أصوات جيله .

وأشار إلى أنه برغم أن إنتاجه الغنائي قليل منذ سنوات بسبب ظروف انتاجية تعرض لها ، لكنه حقيقة يستحق أن يكون له أغنية جديدة كل شهر في الساحة الغنائية .

وأكد الشاذلي أن بهاء سلطان فنان حقيقي واختياراته الفنية تكون مميزة دائما ، والجمهور مرتبط بمعظم اغنياته التي قدمها في مشواره الفني منذ أغنية ” ياترى” التي سببت له شهرة كبيرة وحتى أغنيته ” ابن مصر ” التي قدمها مع المطربين مدحت صالح ومصطفى حجاج .