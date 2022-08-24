بعد سماع خالد سليم لها .. إيهاب توفيق يتصدر التريند بـ«عامل عاملة»

تصدر النجم إيهاب توفيق تريند محرك البحث الساعات الأخيرة بأغنيته الشهيرة “عامل عاملة” بعد أكثر من 19 عاما من طرحها في ألبومه “اسمك إيه” إنتاج روتانا، وكلمات أيمن بهجت قمر وألحان وتوزيع طارق مدكور وحققت وقتها نجاحا كبيرا .

وتصدر إيهاب التريند بسبب قيام النجم خالد سليم بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي “انستجرام”، وهو يقود سيارته بإحدى دول أوروبا ويستمع لأغنية إيهاب “عامل عاملة”، وظهر في الفيديو تفاعله الشديد مع الأغنية ليعلق “لما فجأة تسمع أغنية بتحبها وأنت في أوروبا. الحنين للماضي”.

وتعرض إيهاب توفيق الأيام الماضية لأزمة

صحية تسببت في قلق محبيه وجمهوره عليه بعد نشر تقرير طبي يوضح فيه حالته الصحية عبر حسابه الرسمي ” فيس بوك” ، الذي تبين منه أنه يعاني من حصوة بالحالب الأيسر وأعرأض أخرى صحية لكنه قام بطمأنة جمهوره عليه بعد ذلك من خلال نشره لصورة مع أصدقائه في مدينة العلمين الجديدة معلقا” أنا بخير الحمد لله ومع الأصدقاء في العلمين ” .

صلاح عطية : خالد سليم متصالح مع نفسه كثيرا وايهاب أغانيه المميزة كثيرة في تاريخه

أكد الشاعر الغنائي صلاح عطية للمال أن خالد سليم منذ فترة نشر فيديو له وهو يغني مع النجم عمرو دياب أغنيته ” بلاش الملامة ” في الساحل الشمالي وتصدر التريند أيضا.

وتابع أن سبب نشره لهذا الفيديو يعني أن خالد سليم متصالح مع نفسه كثيرا ، لأنه أمرا كبيرا أن يقوم مطرب معين بنشر فيديو بهذا الشكل لمطرب آخر دون الاستغلال للنجاح ا لأنها أغنية قديمة طرحت منذ 19 عاما ، فهي ليست جديدة لايهاب توفيق مثلا يريد خالد سليم استغلال نجاحها .

وأكد عطية أن ايهاب توفيق أغانيه المميزة كثيرة في تاريخه الفني ولاتقدم ، فالأغنية الحلوة تظل في أذهان الجمهور مهما مر عليها سنوات ، وعلى ايهاب استغلال هذه الفرص الفترة القادمة في تقديم أغنيات مميزة لجمهوره ، وكذلك خالد سليم من الأصوات القوية المميزة بمصر ويحتاج لتكثيف انتاجه الفني .

علي عبد الفتاح : مافعله خالد سليم يدل على أن جيل التسعينات لايحمل ضغينة بين مطربيه

قال علي عبد الفتاح المسؤول الاعلامي لشركة مزيكا ان ايهاب توفيق هو نجم جيله في فترة التسعينات ولديه العديد من الأغاني المميزة التي ساهمت في شهرته وكان الأفضل من بين جيله في حفلاته داخل أو خارج مصر.

وتابع قائلا أن مافعله خالد سليم يدل على أن جيل التسعينات والألفية لايحمل ضغينة بين مطربيه ، بل يوجد متفاهم و محبة كبيرة بين نجومه ، وكان الشعار دائما التنافس من أجل اسعاد الجمهور.

وأكد أن سبب تصدر اسم ايهاب والأغنية التريند الساعات الأخيرة ، هوحنين الجمهور للماضي والأغنيات التي قدمت السنين الماضية مثل عامل عاملة وغيرها .