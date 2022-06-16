بعد سلسلة من الخسائر.. الخطوط القطرية تتحول لأرباح سنوية 1.5 مليار دولار

أعلنت الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة اليوم الخميس تحقيق أرباح للعام بأكمله، لتعكس بذلك سلسلة من الخسائر السنوية التي تكبدتها منذ 2018 والتي كانت مدفوعة بإغلاق دول في المنطقة لمجالها الجوي أمام الشركة وجائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الخطوط الجوية القطرية، التي تُسيّر رحلات دولية فقط، إنها حققت ربحا بلغ 5.6 مليار ريال قطري (1.5 مليار دولار)، خلال السنة المنتهية في 31 مارس مقارنة بخسائر بلغت 14.8 مليار ريال قبل عام.

وأضافت أن إيراداتها قفزت 78 % إلى 52.3 مليار ريال بينما زادت حركة نقل المسافرين لأكثر من ثلاثة أمثالها إلى 18.5 مليون مسافر.

الخطوط الجوية القطرية تتكبد خسائر منذ عامها المالي 2017-2018

وتكبدت الخطوط الجوية القطرية خسائر منذ عامها المالي 2017-2018، فيما عزته في معظمه إلى حظر المجال الجوي الذي فرضته عليها السعودية والإمارات ودول أخرى كانت على خلاف سياسي مع حكومة قطر. وألقت الشركة باللوم أيضا على تأثير الجائحة.

وتم رفع ذلك الحظر، الذي أجبر شركة الطيران على تشغيل مسارات أطول وأكثر تكلفة، بعد توصل الحكومات العربية إلى اتفاق مع قطر في يناير 2021 لإنهاء الخلاف.

الخطوط الجوية القطرية تخوض حاليا معركة قانونية مع شركة إيرباص

وتخوض الخطوط الجوية القطرية حاليا معركة قانونية مع شركة إيرباص بشأن عيوب في طبقة حماية طائرات إيه350 عريضة البدن التي طلبتها من شركة صناعة الطائرات الأوروبية.

وتقاضي الشركة القطرية إيرباص أمام محكمة بريطانية مطالبة بتعويض قدره مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بها بعد أن منعت تحليق أكثر من عشرين من طائرات إيه350 المصابة بهذه العيوب. وتقول الشركة إن العيوب تثير مخاوف تتعلق بالسلامة، وهو ما تنفيه إيرباص والجهات التنظيمية الأوروبية.

رئيس الشركة: الخطوط الجوية القطرية واجهت تحديات كبيرة فيما يتعلق بسعة أسطولها

وقال الرئيس التنفيذي أكبر الباكر اليوم الخميس إن شركة الطيران واجهت تحديات كبيرة فيما يتعلق بسعة أسطولها وخطط توسيع شبكتها، مشيرا إلى ظروف غير متوقعة.

وأضاف أن الخطوط الجوية القطرية كانت ستوسع شبكتها بشكل أسرع، مما كان سيدعم أساسيات النشاط بدرجة أكبر، لو توفرت تلك السعة الإضافية.

الخطوط الجوية القطرية تعلن في تقريرها السنوي لعام 2021/2020 عن خسارة صافية 4.1 مليار دولار

وفى سبتمبر الماضى، أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية في تقريرها السنوي لعام 2021/2020 عن خسارة صافية بلغت 4.1 مليار دولار أمريكي. في حين بلغت خسائر النتائج التشغيلية 288.3 مليون دولار، التي تعد أقل بنسبة %7 مقارنة بعام 2019/2020.

ومن جهة أخرى حققت المجموعة ارتفاعًا في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، والتي بلغت 6 مليارات ريال قطري (1.6 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ 5 مليارات ريال قطري (1.4 مليار دولار أمريكي) في العام السابق.

وقد ساهم قسم الشحن بزيادة وصلت إلى 4.6% في أطنان الشحن التي تم مناولتها خلال السنة المالية السابقة (2019/20)، حيث تم مناولة 2،727،986 طنًا (الوزن الخاضع للرسوم) في 2020/21.

كما أدت هذه الزيادة في الشحنات التي تم مناولتها، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في عائدات الشحن، إلى زيادة عائدات الشحن للناقل بأكثر من الضعف.