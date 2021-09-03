بعد سحل سيدة.. تفاصيل سقوط عصابة سرقة حقائب اليد في الشرقية

سقط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات في محافظة الشرقية، باستخدام أسلوب الخطف، بعد ارتكاب واقعة سحل سيدة والتسبب في كسور لها للاستيلاء على حقيبتها.

سرقة سيدة وسحلها

تعود التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا من سيدة مصابة بكسور وخدوش، جاء به إنه أثناء سيرها استقل مجهولان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، واصدموا به ما أحدث إصابتها واستوليا على حقيبة يدها، وبداخلها هاتفها المحمول، مبلغ مالي، متعلقات شخصية.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما “عاطلان” -لهما معلومات جنائية مسجلة- مقيمان بدائرة مركز مشتول السوق.

ضبط أفراد العصابة

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما هاتف محمول، توك توك “بدون لوحات معدنية”، سلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتكوينهما تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقة حقائب السيدات بأسلوب “الخطف”، وأعدا لذلك دراجة نارية “بدون لوحات معدنية” بعد استعارتها من شخص.

اعترافات

وأضافا أنهما تصرفا بالبيع في الهاتف المستولي عليه لأحد الأشخاص “محدد”، أمكن ضبطه والهاتف المبلغ بسرقته وقرر بعدم علمه كونه بأنه من متحصلات سرقة.

وأمكن ضبط مالك الدراجة النارية المستخدمة وبمواجهته قرر بعدم علمه باستخدامها في ارتكاب الواقعة.

واعترفا بارتكابهما واقعة خطف حقيبة يد سيدة وبداخلها هاتفي محمول، بعض الأوراق الخاصة بها، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.