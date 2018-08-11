بعد ساعات من تقديمها.. 30 ألفًا أوفر برايس على ميتسوبيشى إكسباندر

شريف عيسى:كشف مصدر بشكبة موزعى شركة دايموند موتورز، وكلاء سيارات ميتسوبيشى اليابانية، عن ارتفاع فى سعر التسليم الفورى لطراز أكسباندر بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن طرحها رسميًا بالسوق المحلية.كانت دايموند موتورز قد نظمت حفلًا خلال الثلاثاء الماضى، أعلنت فيه عن طرح طراز

شريف عيسى:

كشف مصدر بشكبة موزعى شركة دايموند موتورز، وكلاء سيارات ميتسوبيشى اليابانية، عن ارتفاع فى سعر التسليم الفورى لطراز أكسباندر بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن طرحها رسميًا بالسوق المحلية.

كانت دايموند موتورز قد نظمت حفلًا خلال الثلاثاء الماضى، أعلنت فيه عن طرح طراز إكسباندرالمنتمى لفئة السيارات CUV الكروس أوفر المتعددة الاستخدمات، والمزودة بسعة مقاعد.

وأشار المصدر إلى أن قلة المتوافر من إكسباندر وراء سرعة انتشار الأوفر برايس لدى شبكة الموزعين، كاشفًا عن إجمالى ما تم استيراده من السيارة والبالغ إجماليه ما يقرب من 80 وحدة.

وأضاف المصدر أن الأوفر برايس بالفئة الأولى بلغ 20 ألف جنيه، ليصبح سعر التسليم 395 ألفًا، بدلًا من 375 ألف جنيه، فيما بلغت قيمته عند التسليم الفورى، ما يقرب من 30 ألف جنيه.

يذكر أن دايموند موتور قد أعلنت عن السعر الرسمى للفئة الأعلى من إكسباندر والتى بلغت 399 ألف جنيه.