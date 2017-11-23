بعد ساعات من إعلان الزيادة.. اختفاء السجائر من الأسواق

السلاسل التجارية: منعرفش حتنزل امتى الأكشاك: الاستلام من بكرة والسبب الموزعين زيادة جنيه على السعر الرسمي للمحلي محمد مجدي كشفت جولة لـ " المال " على الأسواق منذ صباح اليوم الخميس، عن اختفاء تام لجميع أنواع السجائر المحلية والمستوردة، وذلك بعد قرار الحكومة زيادة أسعارها والاعلان عن ذلك من

السلاسل التجارية: منعرفش حتنزل امتى

الأكشاك: الاستلام من بكرة والسبب الموزعين

زيادة جنيه على السعر الرسمي للمحلي



محمد مجدي

كشفت جولة لـ ” المال ” على الأسواق منذ صباح اليوم الخميس، عن اختفاء تام لجميع أنواع السجائر المحلية والمستوردة، وذلك بعد قرار الحكومة زيادة أسعارها والاعلان عن ذلك منذ بداية الأسبوع الجاري وتم تطبيقها رسميا اليوم الخميس.

وفي السلاسل التجارية الكبري كمثال ألفا ماركت لا يوجد أي نوع من أنواع السجائر وذلك واضح على الأرفف المخصصة لها، وأكد أحد مسئولي البيع لـ ” المال ” أنه لم يتم استلام السجائر من الشركات المتعامل معها قائلا: مش عارفين حتنزل امتي بس أكيد بالسعر الجديد.

بينما أكد مسؤل بيع في إحدي السلاسل التجارية التابعة لخير زمان أن الأصناف المتواجدة في الفرع التابعة أنه سيتم استلام السجائر مساء اليوم الخميس وذلك مع مرور سيارات الشركة والتي تورد السلع للمنافذ.

وفي جانب متصل قال أحمد مصطفي صاحب كشك سجائر في الدقي إن السجائر الموجودة حاليا هى المحلية ويتم بيعها بالسعر المعلن وتتم إضافة جنيه على كل علبة كهامش ربح.

وعن اختفاء السجائر الأجنبي أوضح مصطفي أن السبب هم الموزعون حيث إنهم ينتظرون الإعلان رسميا عن الأسعار الجديدة ومن ثم طرحها على التجار.

وقال إنه سيتم على أقصى تقدير استلامها غدا الجمعة.