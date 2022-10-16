بعد زيارة مفاجئة.. وزير الصحة يوجه بإحالة مدير مستشفى بولاق الدكرور العام للتحقيق

قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إحالة مدير مستشفى بولاق الدكرور العام للتحقيق، بناء على ما شهده من تدني في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى، وذلك خلال تفقد الوزير، للمستشفى، مساء أمس السبت.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير الصحة قام بزيارة مفاجئة لمستشفى بولاق الدكرور العام، في إطار زياراته الميدانية المستمرة، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة انتقد تأخر إجراء التدخلات الجراحية وعدم انتظام جداول الفرق الطبية

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير انتقد تأخر إجراء التدخلات الجراحية وعدم انتظام جداول الفرق الطبية، وتغيب بعض الأطباء والفريق الطبي المعاون، فقرر إحالة جميع المتغيبين إلى التحقيق، كما انتقد تدني مستوى النظافة في المستشفى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بزيادة أعداد عمال النظافة في مستشفى بولاق الدكرور العام، كما وجه بالاستعانة بإحدى شركات الخدمات، للإشراف على مستوى النظافة في المستشفى، حفاظا على صحة وسلامة المرضى والمترددين على المستشفى.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد القسم الداخلي بالمستشفى، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد قسم العمليات، والرعاية المركزة، وقسم الأشعة، ومعمل التحاليل، واطلع على سجلات دخول وخروج المرضى.

وأكد «عبدالغفار» استمرار الزيارات التفقدية الميدانية، التي يقوم بها الوزير لمتابعة مستوى الخدمات الطبية، المقدمة للمواطنين، في كافة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، لمتابعة المنظومة الصحية والتطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، في جميع محافظات الجمهورية.