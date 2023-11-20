بعد زيادتها 40 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات «شيري أريزو 5» موديل 2024

ارتفعت أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2024 بقيمة تصل إلى 40 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال نوفمبر الحالى، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو» وكيل «شيري» في مصر.

أسعار شيري أريزو 5 موديل 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 495 535 A/T 540 580 A/T HIGH LINE 565 605 القيمة بالألف جنيه

وتزود «أريزو 5» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تجهيزات السلامة والأمن

وتقدم طرازات «أريزو 5» ببعض المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها «2 وسادة هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

المواصفات الخارجية

وزودت طرازات «أريزو 5» ببعض الكماليات والتجهيزات الخارجية، من أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 16 بوصة للفئة الأعلى».

التجهيزات الداخلية

ودعمت السيارة ببعض المواصفات والتجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – فتحة سقف للفئة الأعلى».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “4 مكبرات صوتية – مدخل USB – شاشة وسائط 7 بوصة – خاصية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي – وغيرها».