بعد زيادتها 4- 5 آلاف.. ننشر أسعار وفترات انتظار شاحنات شيفروليه

أحمد شوقيرفعت شركة المنصور للسيارات، وكيل شيفروليه، أمس، أسعار شاحناتها بما يترواح بين 4 و5 آلاف جنيه؛ لتتراوح أسعار الدبابة بين 258.2 و281.7 ألف جنيه، والجامبو بين 306.2 و395.6 ألف جنيه.قال أحد موزعي سوق السيارات إن الشركة رفعت أسعار الدبابة بواقع 4 آلاف جنيه، لتصل الفئة الأولى منها (شاسي

أحمد شوقي

رفعت شركة المنصور للسيارات، وكيل شيفروليه، أمس، أسعار شاحناتها بما يترواح بين 4 و5 آلاف جنيه؛ لتتراوح أسعار الدبابة بين 258.2 و281.7 ألف جنيه، والجامبو بين 306.2 و395.6 ألف جنيه.

قال أحد موزعي سوق السيارات إن الشركة رفعت أسعار الدبابة بواقع 4 آلاف جنيه، لتصل الفئة الأولى منها (شاسيه فقط) إلى 258.2 ألف جنيه مقابل 254.2 ألف سابقًا، والفئة الثانية (ششاسيه+ صندوق) إلى 258.7 ألف جنيه مقابل 254.7 ألف، فيما وصل سعر الفئة الأعلى من الدبابة (كاملة: باور وتكييف) إلى 281.7 ألف جنيه مقابل 277.7 ألف.

ولفت إلى أن أسعار الجامبو ارتفعت بواقع 5 آلاف جنيه ليصل سعر الشاحنة حمولة 2.5 طن إلى 306.2 ألف جنيه للفئة أحادية الإطارات مقابل 301.2 ألف سابقًا و323.4 ألف جنيه للفئة ثنائية الإطارات مقابل 318.4 ألف، كما ارتفعت الشاحنة حمولة 4 طن إلى 349.7 ألف جنيه لفئة الشاسيه القصير مقابل 344.7 ألف جنيه، و352.3 ألف جنيه لفئة الشاسيه الطويل مقابل 347.3 ألف جنيه.

أما الشاحنة حمولة 4.5 طن فإن أسعار الفئة العادية أصبحت 384.3 ألف جنيه مقابل 379.3 ألف سابقًا، والفئة المكيفة 391.6 ألف جنيه مقابل 386.6 ألف جنيه، كما ارتفعت الشاحنة حمولة 5 طن (الفئة الكاملة) إلى 395.6 ألف جنيه مقابل 390.6 ألف سابقًا.

وأوضح مصدر في شركة المنصور للسيارات أن الشاحنات غير متاحة حاليا للتسليم الفوري وإنما يتم دفع مقدم وانتظار موعد التسليم وفق الترتيب بقائمة الانتظار التي تتراوح مدتها الحالية بين 30 و60 يومًا؛ بالنسبة للدبابة والجامبو.

ويوضح الجدول التالي أسعار شاحنات شيفروليه وفترات الانتظار بعد الزيادات الأخيرة التي شهدتها: