بعد زيادتها 150 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات «كيا إكسيد» موديل 2024

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، وكيل «كيا» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات “كيا إكسيد موديل 2024” بقيمة تتراوح بين 120 إلى 150 ألف جنيه لبعض الفئات خلال ديسمبر الحالى.

أسعار كيا إكسيد 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد High line مليون و310 آلاف مليون و430 ألف High line panorama مليون و380 ألف مليون و500 ألف TOP Line panorama مليون و450 ألف مليون و600 ألف القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «كيا إكسيد» إلى فئة الطرازات “الكروس أوفر”، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 160 نيوتن/ متر مع عزم أقصى للدوران 253 نيوتن/ متر.

وزودت السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية والجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وبرنامج تدعمي الفرامل، والتحكم الإلكتروني في الثبات، وحساسات ركن خلفية، وفرامل يد إلكترونية».

ودعمت «إكسيد» ببعض التجهيزات فى الشكل الخارجي ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED، مصابيح ضباب خلفية، ومرايات جانبية مزودة بإشارات LED، وزجاج مظلل، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط 18 بوصة».