بعد زيادة «صن شاين».. ارتفاع أسعار تونة «ماريو» الأسبوع الجاري (مستند)

شهدت أسعار تونة ماريو اليوم الأحد 20-8-2023 ، قفزة جديدة في السوق المحلية بمتوسط ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات للعبوة الواحدة ؛ على خلفية صعوبات في الإستيراد بالتزامن مع صعود سعر تونة صن شاين الاسبوع الماضي وهي الزيادة الثالثة خلال 2023.

وعلمت “المال” من حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن سعر تونة ماريو سجل إرتفاعاً مجددًا بعد إعلان شركة تونة صن شاين بالاضافة إلى ارتفاع أسعار ألبان جهينه والعصائر التابعه لها ، بالاضافة إلى حلاوة البوادي.

وأوضح رئيس شعبة البقالة أن أسعار تونة ماريو 140 جرامًا مفتتة، ارتفع بحوالي 2 جنيه، لتسجل العبوة 20.5 جنيه، في السوق المصرية، كما سجل سعر الكرتونة منها 830 جنيهاً .

كما ارتفع سعر تونة ماريو 140 جرامًا “قطع حار”، لتسجل مستوى 31 جنيهًا بدلًا من 29 جنيهًا للعبوة، فيما ارتفع أسعار تونة ماريو وزن 140 جرامًا “قطع عادية” لتباع بسعر 37 جنيه للعبوة للمستهلك.

وأضاف المنوفي، لـ”المال”، أن الزيادات الجديدة تم تطبيقها وتُباع تلك العبوات بالأسعار الجديدة للمستهلك، موضحًا أن الزيادات ترجع لأسعار الدولار الأخيرة،