بعد زيادة سعر توريد القصب.. «الزراعة» : نستهدف إنتاج 9 ملايين طن

رحّبت أوساط مزارعي قصب السكر بقرار الحكومة ممثلة في وزير التموين رفع سعر طن قصب السكر المورَّد لـ”السكر والصناعات التكاملية” من 820 جنيهًا إلى 1100 جنيه، بزيادة تقارب 35%، مقارنة مع الموسم الماضي، كما أكدت وزارة الزراعة؛ ممثلة في مجلس المحاصيل السكرية، أنه من المرتقب إنتاج 9 ملايين طن قصب، خلال الموسم الجديد.

و أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، سعر توريد قصب السكر بـ1100 جنيه للطن.

وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، لـ”المال”، أن سعر توريد القصب “مُجزٍ”، وأن جموع الفلاحين أبلغوه بأن مكسب الفدان، طبقًا للأسعار الجديدة، سيصل إلى ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه، حيث يتكلف الفدان من 12 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه، في حين ينتج 40 طنًّا بقيمة 44 ألف جنيه، وذلك دون تكلفة إيجار الأرض.

وفنّد أبو صدام تكلفة زراعة فدان القصب، حيث يتطلب 3 آلاف جنيه مياه (ري بالراح)، و3 آلاف جنيه أسمدة، فضلًا عن 6 آلاف جنيه تكاليف نقل وجمع وخلافه؛ وذلك لأن محصول القصب يستمر في الأرض لمدة 5 سنوات دون حرث أو شتلات إلا في عام واحد هو الأول.

وأضاف أبو صدام أنه في حال إضافة قيمة الإيجار ستتم إضافة 12 ألف جنيه على مصروفات الفدان، وأيضًا هناك إضافات أخرى قد تطرأ في حال كان الري يتم عبر الميكنة، حيث تصل فاتورة الكهرباء إلى 7 آلاف جنيه سنويًّا.

ولفت أبو صدام إلى إنتاج 22 سلعة أخرى من قصب السكر؛ من بينها الكحول والمولاس والورق والخشب الحبيبي والعطور وغيرها، مشيرًا إلى أن طن القصب ينتج 120 كيلو سكر.

يُذكر أن سعر كيلو السكر يتراوح حاليًّا بين 13 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، التابع لوزارة الزراعة، الذي شارك في الاجتماع، اليوم، أن السعر جيد ويحظى بقبول المزارعين.

وأوضح عبد الجواد أن أسعار التوريد ارتفعت بقيمة 280 جنيهًا في الطن الواحد، مقارنة بالعام الماضي، كما تتراوح تكلفة الفدان الواحد بين 12 ألف جنيه و34 ألف جنيه، حسب نوع وطريقة الري، ومن ثم تتراوح الأرباح بين 10 آلاف إلى 32 ألف جنيه لكل فدان.

وأفاد بأنه سيتم انطلاق موسم التوريد يوم 25 ديسمبر الحالي من محافظة أسوان، حيث سيفتح مصنع كوم أمبو أبوابه أمام التوريدات كأول مصنع ثم يتبعه الباقي.

وكشف عبد الجواد أن مساحة القصب، خلال العام الحالي، 325 فدانًا؛ من بينها 240 فدانًا متعاقدة مع مصانع السكر، والباقي مخصص للتقاوي والعصارات والعسل.

ولفت إلى أنه من المرتقب إنتاج 9 ملايين طن قصب يستخرج منها 900 ألف طن سكر في نهاية الموسم في مايو المقبل.

يُذكر أنه تم عقد اجتماع، اليوم الأربعاء، جمع وزير التموين، والمهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعددًا من أعضاء المجلس وقيادات وزارة التموين.

كما شهدت الساحة مطالبات برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 1500 جنيه.