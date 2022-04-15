بعد زيادة سعر البنزين .. محافظ البحيرة: لا زيادة في أسعار وأجرة المواصلات

وجه اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة ، الوحدات المحلية والمواقف والمرور والتموين وإدارة الأزمات بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من مدى الإلتزام بالتعريفة الجديدة، وعدم زيادة في أسعار المواصلات من ميكروباص والتاكسي والسرفيس، والعمل بنفس التعريفة المعمول بها في وقتنا الحالي، والتزم جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة، حيث تشهد جميع المراكز والمدن حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بمحطات تمويل السيارات وبجميع المواقف.

ويأتي ذلك ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين للربع السنوي على أنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة الموافق منتصف ابريل، حيث تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه إرتفاع طفيف بقيمة 25 قرش / لتر لتكون الأسعار كألتالي :9.75جنية /لتر بنزين 95 ، و 8.75 جنية / لتر بنزين 92، 7.50 جنية / لتر بنزين 80.

كما تم زيادة سعر طن المازوت لباقى الصناعات 400 جنية / طن ليصبح سعر طن المازوت 4600/ طن، وتثبيت أسعار السولار والكيروسين وكذلك المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وشدد اللواء محافظ البحيرة على جميع الإدارات الفرعية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وترصيد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات والتواصل في حالة وجود أي مشاكل أو تكدسات، مع تكثيف الحملات والمتابعة ورصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية ومتابعة تنفيذ كافة التوجيهات.

كما تهيب المحافظة بالسادة المواطنين فى حالة رصد أي مخالفة بشان زيادة التعريفة بإخطار غرفة العمليات المركزية على الأرقام 114طوارئ، أو ( 0453349447 – 0453356240 ) ، لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.