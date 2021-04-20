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بعد زيادة رأسمالها المدفوع .. تعرف علي حصص مساهمي الدلتا لتأمين الحياة (جراف)

ليصل إلي 150 مليون جنيه
الشاذلي جمعة 1:45 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21 1:45 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

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وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، علي تعديل المواد 4 و6 و7 من النظام الأساسي لشركة الدلتا لتأمينات الحياة،وذلك بموجب القرار رقم 256 لسنة 2021.

وتنص المادة الرابعة من النظام الأساسي، علي أن يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 10 طلعت حرب، وأنها تمارس النشاط في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، فيما عدا شبه جزيرة سيناء، والتي تستلزم موافقة الهيئة مسبقًا.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لشركة الدلتا لتأمينات الحياة، فروعًا أو مكاتب أو توكيلات في جمورية مصر العربية أو في الخارج، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق، والتي تستلزم موافقة الهيئة مسبقًا علي فتح فروع فيها ، ويجب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي إنشاء فروع للشركة بها.

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أما المادة السادسة من النظام الأساسي، لشركة الدلتا لتأمينات الحياة، فنصت علي أنه تحدد رأس المال المرخص به 300 مليون جنيه، ورأس المال المصدر 150 مليون جنيه، موزعًا علي 37.5 مليون سهم، قيمة كل سهم 4 جنيهات، بزيادة قدرها 20 مليون جنيه، وتم توزيع الزيادة علي 5 ملايين سهم ، وجميعها أسهم نقدية ، قيمة كل سهم أربعة جنيهات مُسددة بالكامل.

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ونصت المادة السابعة من النظام الأساسي، التي تم تعديلها، علي أن جميع أسهم الدلتا لتأمينات الحياة إسمية، ويتكون رأس المال من 37.5 مليون سهم، وقد إكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة بأسهم 37.5 مليون سهم، وقيمتها 150 مليون جنيه، حيث تمت الزيادة في رأسمال الشركة بموجب حصة المساهمين المجنبة من توزيعات الأرباح بمبلغ 20 مليون جنيه، ليصبح إجمالي مبلغ زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من خلال أسهم مجانية 20 مليون جنيه مصر، ممولة من توزيعات الأرباح، وبالتالي زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 130 إلي 150 مليون جنيه.

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الجراف التالي، يوضح عدد الأسهم النقدية التي يمتلكها كل مساهم من مساهمي الدلتا لتأمينات الحياة بموجب قرار الرقابة المالية في فبراير 2021.

الجراف التالي، يوضح القيمة الإسمية للأسهم التي يمتلكها كل مساهم من مساهمي الدلتا لتأمينات الحياة بموجب قرار الرقابة المالية في فبراير 2021.

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بقلم الشاذلي جمعة

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