بعد زيادة ثمن تذكرة المترو.. تعطل في الخطوط وازدحام على الشبابيك

مدحت إسماعيل: على الرغم من التأكيدات المستمرة من جانب وزير النقل الدكتور هشام عرفات، وقيادات شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وإعلانهم الدائم، أن الهدف من رفع التذاكر تقديم خدمة أفضل للمواطنين والحفاظ على المترو، لكن الأيام أثبتت عكس ذلك، وأصبح…

مدحت إسماعيل:

على الرغم من التأكيدات المستمرة من جانب وزير النقل الدكتور هشام عرفات، وقيادات شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وإعلانهم الدائم، أن الهدف من رفع التذاكر تقديم خدمة أفضل للمواطنين والحفاظ على المترو، لكن الأيام أثبتت عكس ذلك، وأصبح المترو أكثر وسائل النقل، إرهاقاً منذ بداية الوقوف فى طوابير لشراء التذاكرة، مرورا بطوابير الاشتراكات، نهاية بالتكدس داخل القطارات.

وشهد الخط الأول للمترو “حلوان ـ المرج”، أمس توقف لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعة ونصف الساعة وقت الذروة، الأمر الذي لقي غضبا شديدا من جانب الركاب، بسبب ارتفاع الأجرة والازدحام والتكدس وارتفاع درجة الحرارة.

وبرر مصدر مسئول فى شركة المترو، التوقف المستمر فى الخط، بسبب أزمة قطع الغيار التي تعاني منها شركة مترو الأنفاق، لافتاً إلى أن الشركة فعلت منذ بداية الشهر مع الشركات الخارجية العقود، وبدأت عمليات توريد الكميات المتفق عليها.

وواجهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مطلع عام 2017، وقبل رفع التذكرة بنسبة %100، أزمة عدم توافر قطع الغيار، وتوقف 10 شركات عن التوريد، بالإضافة إلى قيام شركة تيسن كروب العالمية المتخصصة فى صيانة السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية، بفسخ تعاقدها مع «المترو»، بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة لها فى العقود القديمة.

وتابع: الخط الأول يعد أكثر خطوط مترو الأنفاق، تعرضا للتوقف نظرا لوضعه الحالي، مشيرا إلى أن الخط أغلب محطاته سطحية والسائق مضطرا لخفض السرعة، لأنها مرتبطة بالشبكة الهوائية.

ولفت إلى أن الهيئة القومية، مقرر أن تبدأ فى صيانة الخط بداية من العام المالي الجديد، وذلك بعد حصولها على مبلغ بقيمة 650 مليون يورو من مؤسسات التمويل الدولية، لافتاً إلى أن أعمال التطوير مقرر أن تستمر لمدة 5 سنوات.

وقررت وزارة النقل يوم 10 مايو الجاري ـ ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، وأصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بخمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـسبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشا.

وقالت الوزارة إن رفع سعر التذكرة، يأتي ذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمة المترو وللحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يوميا ولتقديم خدمة مميزة للركاب.

وأشارت إلى أن هناك عجزا في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين 2016ـ2017، و2017، 2018، يبلغ 94% وهناك خسائر متراكمة على المترو تقدر بـ618.6 مليون جنيه.

وبحسب المصدر فإن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بوزارة النقل، بصدد توقيع عقد مع شركة ميتسوبيشى اليابانية، لبدء صيانة شاملة لأربعة قطارات عاملة على الخط الثاني للمترو “شبرا الخيمة ـ المنيب”، بقيمة 3 ملايين جنيه شهريا.

ولفت المصدر إلى أنه تم التعاقد أيضا مع «ميتسوبيشي»، لتجديد نظامي «vvv+ obis»، وهما خاصان بالجر الكهربائى، واكتشاف الأعطال، فى الخط الثانى، مشيرا إلى أن الشركة لديها حرص تام، على عدم حدوث أي أعطال فى شبكة المترو، خاصة فى فصل الصيف نظرا لاعتماد الركاب عليه بشكل أساسي كوسيلة نقل جيدة.