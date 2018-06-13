بعد زيادة الكهرباء.. «فريش» توقف توريد الأجهزة للتجار

أحمد اللاهونى لجأت بعض الشركات إلى وقف حركة البيع ومنع ضخ منتجات جديدة بالأسواق لحين تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء المحدد لها أول يوليو المقبل، بهدف جنى أكبر نسبة من الأرباح بعد إضافة فارق السعر. وحسبما كشف تجار بالسوق لـ "المال" فإن من ضمن الشركات التى أوقفت البيع شركة "فريش

أحمد اللاهونى

لجأت بعض الشركات إلى وقف حركة البيع ومنع ضخ منتجات جديدة بالأسواق لحين تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء المحدد لها أول يوليو المقبل، بهدف جنى أكبر نسبة من الأرباح بعد إضافة فارق السعر.

وحسبما كشف تجار بالسوق لـ “المال” فإن من ضمن الشركات التى أوقفت البيع شركة “فريش إلكتريك” للأجهزة الكهربائية، مشيرين إلى أن الشركة تهدف إلى تخزين البضاعة لحين تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء وإعلان زيادة الوقود لإضافة الفارق على المنتجات.

فيما لم يشر التجار إلى شركات أجهزة كهربائية اتخذت نفس قرار “فريش”، مؤكدين استمرار البيع بالأسعار القديمة لحين تطبيق زيادات الكهرباء والوقود.

وأكد منتجون وتجار أن زيادات أسعار الكهرباء للأغراض التجارية والصناعية ستنعكس على السلع بالأسواق، ولكن بنسب محدودة تتراوح بين 2 إلى 5%، ولن تكون فورية باستثناء بعضها كالحديد.

وبلغت الزيادات التى شملتها أسعار الكهرباء أمس بين -7 22% للأغراض التجارية والصناعية تبعًا للشرائح، ومن المقرر تطبيقها مطلع يوليو المقبل.