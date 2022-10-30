بعد زيادة الدولار.. أسعار سيارات «BYD F3» ترتفع 45 ألف جنيه

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «BYD، ولادا» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات BYD F3 موديل 2023، بقيمة تتراوح من 35 إلى 45 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

أسعار BYD F3 موديل 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 275 310 A/T 310 355 القيمة بالأف جنيه

يأتى ذلك بعد إعلان البنك المركزي، الخميس الماضى، عن تحرير العملة المحلية، مقابل العملات الأجنبية.

وشهدت أسعار العملة الأمريكية “الدولار” ارتفاعات لتتجاوز حاجز 24 جنيهًا.

مواصفات BYD F3 موديل 2023

وينتمي طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت سيارات BYD F3 ببعض المواصفات وسائل الأمان؛ من بينها «وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

وزودت ببعض التجهيزات ومنها «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مكيف هواء – باور ستيرنيج – عجلة قيادة قابلة للتعديل – مرايات جانبية كهربائية – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة – لوحة عدادات مضيئة LED».

وتحتوى السيارة على بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – مسند يد – إمكانية طي المقاعد الخلفية – جنوط رياضية 15 بوصة – كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجي AUX، وغيرها».