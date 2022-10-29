بعد زيادة الدولار.. أسعار سيارات «نيسان صني» تقفز 35 ألف جنيه

أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، عن زيادة أسعار سيارات نيسان صني موديل 2023 بقيمة تتراوح بيبن 20 إلى 35 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

أسعار نيسان صني

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 271.4 291.4 A/T 292.5 322.5 A/T EX 311 343 A/T SUPER SALOON 322 357 القيمة بالأف جنيه

يأتي ذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري، الخميس الماضى، عن تحرير أسعار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

وشهدت أسعار العملة الأمريكية “الدولار” ارتفاعًا لتلامس 23 جنيهًا للجنيه، مقارنة بـ19.7 جنيه.

وينتمي طراز «صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 108 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

دعمت سيارات نيسان صنى موديل 2023 فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD – برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

وزودت السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكييف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – قفل مركزي – امكانية طي المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي – عجلة القايدة متعددة الوظائف – مدخل AUX- مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وتقدم سيارات نيسان صني فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفي – مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفي معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتي والراديو من خلال عجلة القيادة – بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».

وتزيد الفئة الأعلى A/T SUPER SALOON»» ببعض التجهزات والكماليات الأخرى؛ من أبرزها «حساسات ركن خلفية – مرايا ضم كهربائيًّا – خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب – مكييف هواء أتوماتيك – عدادات متطورة، وغيرها».