بعد زيادة أسعار الوقود.. 20% ارتفاعًا مرتقبًا بالعطارة

عمر سالم قال رجب العطار، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭﺓ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، إنه من المرتقب أن ترتفع أسعار ﻛﻞ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻞ وﺍﻟﻌﻄﺎﺭﺓ بنحو ٢٠٪ خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية زيادة أسعار الوقود. وأضاف العطار فى تصريحات لـ"المال" أن الزيادة ستنجم عن زيادة فى أسعار نقل العطارة، بالإضافة إلى أن الما

عمر سالم

قال رجب العطار، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭﺓ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، إنه من المرتقب أن ترتفع أسعار ﻛﻞ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻞ وﺍﻟﻌﻄﺎﺭﺓ بنحو ٢٠٪ خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية زيادة أسعار الوقود.

وأضاف العطار فى تصريحات لـ”المال” أن الزيادة ستنجم عن زيادة فى أسعار نقل العطارة، بالإضافة إلى أن الماكينات التى تقوم بتشكيل وتغليف العطارة بعضها يستخدم الوقود للتشغيل، مما يؤثر على أسعار العطارة.

ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺭﻓﻌﺖ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ %43، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %55.

ﻭﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 5.6%، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ.