بعد زيادة أسعار السيارات.. تعرف على أرخص 5 طرازات أوروبية

أسعار السيارات الأوروبية تبدأ من 174 ألف جنيه

شهدت الأيام القليلة الماضية موجة من الزيادات في أسعار السيارات داخل السوق المحلية؛ في وقت لا تزال الشركات تعاني تبعات أزمة كورونا وانعكاساتها على حجم الطلب وعلى قدرة العملاء ورغبتهم في تنفيذ القرارات الشرائية، خاصة مع ضعف مستوى التيقن المستقبلي لدى الكثيرين.

وتعتبر الأسعار العامل الحاسم في حسم التفضيل بين الخيارات المتاحة؛ لذا قد يكون من المفيد التعرف على أرخص الطرازات خاصة الأوروبية التي يفضلها الكثيرون.

ووفق قوائم أسعار السيارات الأوروبية؛ فإن رينو لوجان هي الأرخص، وتبدأ أسعارها بـ 174 ألف جنيه للفئة الأولى.

وتقدر أسعار الفئة الثانية بـ 188 ألف جنيه، والثالثة بـ 198 ألفًا، والرابعة بـ 208 آلاف، والخامسة بـ 220 ألفا، وسجلت الفئة السادسة سعر 221 ألف جنيه، والسابعة 229.5 ألف.

وتستفيد رينو لوجان بالاعفاءات على السيارات المغربية بموجب اتفاقية أغادير.

أسعار السيارات : فيات تيبو بـ180 ألفًا

وتبلغ أسعار الفئة الأولى من فيات تيبو 2020 نحو 190 ألفًا، وفق قوائم أسعار السيارات الخاصة بالعلامة الإيطالية.

أما موديل 2021 من هذه الفئة فتبلغ أسعاره 199 ألف جنيه.

وتتوافر العديد من فئات فيات تيبو في السوق المحلية لتصل أسعار أعلى فئة منها 320 ألف جنيه.

وتصنع تيبو في تركيا، ومن ثم تستفيد بالاعفاءات الكاملة على السيارات تركية المنشأ.

بيجو 301.. ثالث أرخص سيارة أوروبية

وتعتبر بيجو 301 موديل 2020 ثالث أرخص سيارة أوروبية في مصر بواقع 200 ألف جنيه.

وتبلغ أسعار موديل 2021 نحو 226 ألف جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى 270 الفًا للفئة الأعلى.

وتعتبر رينو سانديرو رابع أرخص سيارة أوروبية في مصر، بواقع 218 الف جنيه، كما توضح قوائم أسعار السيارات الفرنسية.

220 ألف جنيه سعر ستروين سي اليزيه

سيارات سيتروين سي اليزيه المستعملة

وتكشف قوائم أسعار السيارات الأوروبية عن سعر ستروين سي اليزيه موديل 2020 البالغ 220 ألف جنيه.

وبلغ سعر موديل 2021 نحو 234.9 ألف جنيه للفئة الأولى ويصل 264 إلى ألف للفئة الأعلى.