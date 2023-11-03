بعد زيادة أسعار البنزين.. الحكومة تثبت سعر السولار وغاز المنازل

نقلت قناة إكسترا نيوز الإخبارية في نبأ عاجل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض طلب الحكومة رفع أسعار السولار حرصا على محدودي الدخل والاكتفاء بتحريك أسعار البنزين.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية تثبيت سعر السولار ما يساهم في عدم تحريك أسعار المنتجات نتيجة لاستخدم السولار في النقل والتشغيل للمصانع، بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعها.

وكشفت الجريدة الرسمية عن زيادة أسعار البنزين الجديدة لتسجل

وحدد وزير البترول وفقًا للقرار سعر اللتر من البنزين 80 يسجل 10 جنيهات بدلا من 8.75 جنيه

سعر اللتر بنزين 92 ليسجل 11.50 جنيه، بدلا من 10.25 حنيه

سعر اللتر بنزين 95 يسجل 12.5 جنيه بدلا من 11.5 جنيه

فيما لم تشير الجريدة الرسمية لأي زيادة أخري في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وهو ما يمثل بعدا اجتماعيا وعدم زيادة أعباء الأسرة المصرية.