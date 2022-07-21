بعد زيادة أسعار البنزين «أوبر» تقرر رفع أسعار رحلاتها رسميا

قررت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول زيادة أسعار تعريفة رحلات أوبر إكس وأوبر سيفر والتاكسي الأبيض وكونفورت؛ على خلفية الزيادة الأخيرة التي أقرّتها الحكومة على أسعار الوقود.

قالت نورهان علي، مدير العلاقات العامة بأوبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة قامت بتحريك أسعار خدماتها بعد دراسة التأثير الاقتصادي للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي طبّقتها الحكومة المصرية يوليو الحالي؛ بهدف مساعدة السائقين في الحفاظ على مستوى أرباحهم.

ويصل سعر بداية الرحلة في القاهرة على خدمة أوبر أكس إلى 9 جنيهات، مقابل 7 جنيهات، و80 قرشًا في خدمة أوبر سيفر و12 جنيهًا و40 قرشًا في خدمة كونفورت، و7 و60 قرشًا للتاكسي الأبيض،

بينما يصل سعر الكيلومتر لأوبر اكس 3 جنيهات، وأوبر سيفر 2.65، وأوبر كونفورد 4.52، وسعر الكيلومتر 2.80 قرش، وسعر دقيقة الانتظار في أوبر اكس 55 قرشًا و50 قرشًا في أوبر سيفر و70 قرشًا في كونكورت، والتاكسي الأبيض 41 قرشًا، بينما يصل الحد الأدنى للرحلة في أوبر اكس 15 جنيهًا، وسيفر 13 جنيهًا، وكنفورت 20 جنيهًا، والتاكسي 12 جنيهًا.

على صعيد آخر يصل سعر بداية الرحلة في الإسكندرية على خدمة أوبر اكس 8.70 قرش، مقابل 7.70 قرش في أوبر سيفر،

أما سعر الكيلومتر في أوبر اكس في الإسكندرية 3.15 قرش، مقابل 2.75 في أوبر سيفر، بينما تصل سعر دقيقة الانتظار في أوبر اكس إلى 48 قرشًا، مقابل 41 في أوبر سيفر، ويصل سعر الحد الأدنى في أوبر اكس في مدينة الإسكندرية إلى 12 جنيهًا، وأوبر سيفر 13 جنيهًا.