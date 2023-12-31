بعد زيادة أسعارها 10%.. هل خفضت شركات المحمول وحدات المكالمات والإنترنت في الباقات؟

شهدت الساعات الماضية أنباء متداولة عن اتجاه شركات المحمول إلى تخفيض باقات المحمول إلى النصف بعد زيادة سعرها بنسبة بلغت 10%.

وتواصلت “المال” مع مصدر في أحد فروع شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية، ليؤكد أن الساعات الماضية شهدت تعديلا في باقات الانترنت التي تمنحها الشركة للعملاء، لافتا إلى أن الشركة قامت بتخفيض عدد وحدات الإنترنت والمكالمات الصوتية للنصف.

وأضاف أن العملاء تلقوا بعض الرسائل النصية من مشغلي المحمول على هواتفهم الخاصة تفيد بحدوث تغييرات في أسعار الباقات والخدمات التي تقدمها الشركات.

وألمح مصدر في شركة محمول- رفض ذكر اسمه- أن ما شهدته باقة الإنترنت المحمول من تغيير يتمثل في إلغاء عرض محاسبة الميجابايت الواحدة فى تصفح مواقع السوشيال ميديا بنصف تكلفتها.

من جانبه أكد مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات أن الشركات اتجهت إلى تحريك أسعار كروت الفكة وكروت الشحن، فضلا عن وجود اتجاه من قبل المشغلين على إعادة النظر في أسعار خدمات الإنترنت الثابت، لافتا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يستقر بعد على السيناريوهات المتوقعة لتطبيق الزيادات.

يشار إلى أن مصر جاءت فى المركز التاسع عالميًا فى قائمة الدول الأكثر استخدامًا للإنترنت خلال أكتوبر الماضي، إذ يقضى المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 64 عامًا نحو 8 ساعات و8 دقائق يوميًا وفقاً لتقرير مؤسسة الأبحاث «We are social».