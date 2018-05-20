بعد زفاف أسطوري..الأمير هاري وعروسه يؤجلان شهر العسل لهذا السبب

رويترزقرر الأمير البريطاني هاري وعروسه ميجان ماركل تأجيل شهر عسلهما وسيحضران حفل عيد ميلاد الأمير تشارلز والد العريس بعد بضعة أيام فقط من زفافهما التاريخي الذي مزج بين الحديث والتقليدي.وبعد أن قطع الزوجان عهود الارتباط في كنيسة سان جورج بقصر وندسور في حضور أفراد العائلة المالكة والمشاهير وتحت أن

رويترز

قرر الأمير البريطاني هاري وعروسه ميجان ماركل تأجيل شهر عسلهما وسيحضران حفل عيد ميلاد الأمير تشارلز والد العريس بعد بضعة أيام فقط من زفافهما التاريخي الذي مزج بين الحديث والتقليدي.

وبعد أن قطع الزوجان عهود الارتباط في كنيسة سان جورج بقصر وندسور في حضور أفراد العائلة المالكة والمشاهير وتحت أنظار ملايين المشاهدين في مختلف أرجاء العالم أمضى هاري وميجان مساء السبت في حفل خاص مع الأصدقاء.

وسيعودان إلى منزلهما في قصر كينزنجتون قبل أن يحضرا أول مناسبة لهما بصفتهما دوق ودوقة ساسكس وهو عيد الميلاد السبعين للأمير تشارلز.

ويمثل الحفل الذي سيقام في الهواء الطلق بداية الاحتفالات بعيد ميلاد تشارلز الذي يحل في نوفمبر تشرين الثاني ويجري فيه تكريمه لانتمائه للجيش ورعايته لجمعيات خيرية تدعمها الأسرة المالكة.

ولم يظهر العروسان صباح الأحد في الكنيسة عندما توجهت الملكة لحضور القداس.

وحتى الآن لم يعلن عن المكان التي سيقضي فيها العروسان شهر العسل وتكهنت بعض وسائل الإعلام بأنهما سيذهبان إلى بوتسوانا على الأرجح لزيارة مخيم خاص قضيا فيه بعض الوقت في أغسطس من العام الماضي قبل بضعة أشهر من إعلان خطبتهما.

واشترى هاري ألماسة خاتم الخطبة من بوتسوانا، أكبر منتج للألماس في العالم.

وكان حفل زفاف الأمير هاري (33 عاما) وهو السادس في ترتيب ولاية عرش بريطانيا على ميجان (36 عاما) وهي مطلقة وأمها أمريكية من أصل أفريقي حفلا لم تشهد العائلة المالكة مثله من قبل.