بعد ركود حاد.. الاقتصاد الصيني يظهر بعض علامات الانتعاش

قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم السبت، إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 6.1% على أساس سنوي في يونيو، بعد ارتفاعه 6.4% خلال مايو.

وأظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض علامات الانتعاش في الأشهر الأخيرة بعد الركود الحاد الناجم عن “كوفيد-19” وذلك على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة للنمو بما في ذلك ضعف الإنفاق الاستهلاكي والمخاوف من تكرار موجات الإصابة.

وكان ذلك أكبر مما توقعه استطلاع لـ”رويترز” بارتفاع المؤشر 6%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.5% عن العام السابق ليتسع من زيادة قدرها 2.1% في مايو. وأشار استطلاع لـ”رويترز” إلى أنه كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.4%.

استقر مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بعد انخفاضه 0.2% في مايو ليتجاوز انخفاضا قدره 0.1% في استطلاع “رويترز”.