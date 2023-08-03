بعد رفع سعر الفائدة.. «السويس للصلب» تعلن أسعار الحديد في مصر لشهر أغسطس

أعلن مصنع حديد السويس عن ثبات أسعار الحديد في مصر لشهر أغسطس الجاري، بدون أى زيادات جديدة بالتزامن مع إعلان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي رفع سعر الفائدة، ولايزال سعر الدولار يشهد استقرار أمام الجنيه في البنوك المحلية.

وكشف عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء ، في تصريحات ل “المال” أن مصنع حديد السويس للصلب سيواصل مستوياته فيما تم تطبيق تلك الأسعار بالأسواق ليستمر عند مستويات 32050 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

وأعلن البنك المركزي مساء اليوم رفع سعر الفائدة بنحو 1% للايداع والإقراض ليسجل 19.25% للإيداع و 20.25% للإقراض وهو ما سيكون له تأثير على السوق خلال الأيام المقبلة.

وأكد فرحات أن أسعار الحديد في مصر تختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأشار إلى أن تثبيت السويس للصلب أسعار الحديد في مصر يأتي بعد تثبيت حديد عز سعره فمن المرتقب تثبيت أسعار باقي المصانع.

ولفت إلى أن من المرتقب أن يصل سعر طن حديد التسليح للمستهلك بسعر 33.5 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وأوضح أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا طفيف منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وتعد «حديد عز» الأكبر إنتاجية فى مصر وأفريقيا، بعدما استحوذت على حصة تصل إلى %9 من إجمالى إنتاج منطقة الشرق الأوسط من الحديد العام الماضى وانتاج مصر البالغ نحو 15 مليون طن سنويا شاملا المستورد