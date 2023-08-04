بعد رفع سعر الفائدة.. السويدي تعلن زيادة جديدة في أسعار الأسمنت تطبق الأحد المقبل

أعلنت شركة السويدي للأسمنت زيادة أسعارها بداية من الأحد المقبل 6-8-2023 ليرتفع أسعار الأسمنت في مصر الخاص بالشركة بنحو 20 جنيها للطن بعد إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 1%.

وقال عبدالخالق فرحات رئيس شركة نيو دلتا لتجارة مواد البناء، في تصريحات لـ”المال”، إن الشركة أرسلت أخطارا للوكلاء والتجار يفيد بزيادة أسعار الأسمنت في مصر لتسجل نحو 1900 جنيه للطن تجاري.

وأشار الى ان سعر الطن للمستهلك سيصل الى قرابة 2000 جنيه بعد الزيادة الجديدة للأسمنت البورتلاندي في الاسواق المحلية.

يأتي ذلك بعد قيام جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية بالإعلان عن مد قرار خفض إنتاج الأسمنت لمدة عام بنسبة تصل إلى 8% لصالح 23 مصنع تقدمت بطلب لمدها عام آخر ليوافق الجهاز بالمد حتي يوليو 2024.

ويصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.