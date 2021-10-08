بعد رفع سعر البنزين.. تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الجمعة

على إثر زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا اعتبارًا من اليوم الجمعة.

أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك شهدت ثباتًا بين 900 وحتي 1200 جنيه، رغم الارتفاعات التي شهدتها أسعار البنزين والمازوت بدءًا من اليوم الجمعة.

استبعد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحاته، لـ”المال”، ارتفاع أسعار الأسمنت على إثر زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة سعر كل من لتر بنزين 80 ليصبح 7 جنيهات للتر، وبنزين 95 ليصبح 8.25 جنيه للتر، وبنزين 92 ليصبح 9.25 جنيه للمتر.

وأكد الزيني أن نقل الأسمنت يتم عبر أسطول النقل البري ويستخدم السولار كوقود للسيارات ولم يشهد الأخير أي تحرك في الأسعار.

كما نفي الزيني ارتفاع أسعار الأسمنت تأثرًا بزيادة سعر طن المازوت بنحو 300 جنيه لمصانع الطوب والأسمنت، مؤكدًا أن أغلب المصانع تعمل بالغاز الطبيعي أو الفحم.

حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار المازوت المورد لقمائن الطوب والأسمنت بواقع 300 جنيه فى الطن الواحد، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة.

ووفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي، ارتفع سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية إلى 4200 جنيـه للطن، بدلًا من 3900 جنيه، وذلك لكـل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وبـاقى القطاعـات والجهات والاستخدامات الأخرى .

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

استقرّ سعر طن الأسمنت، اليوم، في مصر عند 1200 جنيه للطن كحدٍّ أقصي للمستهلك بعد ارتفاعات متوالية بدأت منذ منتصف يوليو، ومستمرة حتى الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، واتفقت عدد من الشركات على زيادات بين 10و50 جنيهًا للطن خلال الأسبوع الماضي فقط، بخلاف الزيادات التي شهدها سعر طن الأسمنت على مدار شهر سبتمبر الماضي، وفقًأ للشعبة العامة لمواد البناء.

وتراوحت أسعار الأسمنت، اليوم، تسليم أرض المصنع من 850 حتى 1150 جنيهًا للطن، وفقًا الزيني.