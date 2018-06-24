بعد رفع حد الإعفاء .. كيف تحسب الضريبة على مرتبك؟

لو مرتبك ١٥ ألفا فأنت معفى ولو ٢٠ ألفا ستدفع 75 جنيها سنوياكتبت مها أبوودنبحسبة بسيطة يمكنك معرفة قيمة الضرائب المستقطعة على مرتبك الشهري، في ظل التعديل التشريعي الذي صادق عليه رئيس الجمهورية ورفع قيمة الشريحة المعفاه من ٧٢٠٠ إلى ٨٠٠٠ جنيه .الخطوة الأولى من هذه الحسبة البسيطة أن تخصم ما قيمته

لو مرتبك ١٥ ألفا فأنت معفى ولو ٢٠ ألفا ستدفع 75 جنيها سنويا

كتبت مها أبوودن



بحسبة بسيطة يمكنك معرفة قيمة الضرائب المستقطعة على مرتبك الشهري، في ظل التعديل التشريعي الذي صادق عليه رئيس الجمهورية ورفع قيمة الشريحة المعفاه من ٧٢٠٠ إلى ٨٠٠٠ جنيه .

الخطوة الأولى من هذه الحسبة البسيطة أن تخصم ما قيمته ٨ آلاف تمثل قيمة المعفاه + ٧ آلاف جنيه ثمثل قيمة الإعفاء الشخصى على المرتبات من الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة، مهما بلغت قيمة مرتبك، ثم تقسم القيمة المتبقية على سعر شريحة الضريبة المناظر لها في القانون والنتيجة هي قيمة ضرائبك السنوية.

فمثلا اذا كان مرتبك هو ١٥ ألف جنيه سنويا، اى نحو ١٢٥٠ جنيه شهريًا، فانك معفى من أداء الضريبة على الدخل بالكامل، لوقوعك ضمن الشريحة المعفاه، مضافا إليها حد الإعفاء الشخصى الخاص بالمرتبات .

كيف يتم احتساب ضريبة الدخل بعد الشريحة المعفاة؟



ووفقا للشريحة الثانية المقدر سعر الضريبة عليها بنسبة 10% والمحددة لمن يصل دخله أكثر من 8 آلاف جنيه حتي 30 ألف جنيه، فلو اعتبرنا ان موظف دخله السنوي 20 ألف جنيه فما هي الضريبة المستحقة علي ذلك الدخل؟

* ٢٠ الف جنيه –) 8 آلاف جنيه حد الاعفاء + 7 آلاف اعفاء وظيفي (، وبالتالي صافي الدخل الخاضع للضريبة 5000 جنيه وتفرض ضريبة بنسبة 10% أى 500 جنيه.

– ثم يتم احتساب قيمة الخصم الضريبى المقرر وفقا للتعديلات الأخيرة على هذه الشريحة بنحو ٨٥٪ وفي هذه الحالة 425 جنيها أى صافي الضريبة 75 جنيها سنويا فقط لاغير بما يعادل 6.25 شهريا.

ووفقا للشريحة الثالثة بنسبة 15% والمحددة لمن يتجاوز دخله أكثر من 30 الف جنيه ولا يتجاوز 45 ألف جنيه، فلو اعتبرنا ان موظف دخله السنوي نحو 35 ألف جنيه فما هي الضريبة المستحقة علي ذلك الدخل؟

* 35 ألف – ( 8 آلاف جنيه حد الاعفاء + 7 آلاف اعفاء وظيفي ) وبالتالي صافي الدخل الخاضع للضريبة 20 ألف جنيه وتفرض ضريبة بنسبة 15% أى 3ألاف جنيه سنويا

– ويتم احتساب الخصم الضريبى المقرر لتلك الشريحة فى التعديل التشريعى الاخير بنحو ٤٥٪ ، بما يعادل 1350 جنيه ، يصبح إجمالي المسدد من ضريبة سنويا على تلك الشريحة 1650 جنيها بما يعادل 137.5 جنيه شهريا .

ووفقا للشريحة الرابعة المقدرة بنسبة 20% لمن يصل دخله السنوي أكثر من 45 ألف جنيه ولا يتجاوز الـ200 ألف جنيه، فلو افترضنا ان موظف يتقاضي سنويا نحو 80 ألف جنيه فما هي الضريبة المستحقة علي ذلك الدخل؟

*80 ألف – (8 آلاف جنيه حد الاعفاء + 7 آلاف إعفاء وظيفي) ، وبالتالي صافي الدخل الخاضع للضريبة 65 ألف جنيه وتفرض ضريبة بنسبة 20% أى 13 ألف جنيه سنويا.

– ويتم احتساب الخصم الضريبي المقرر لتلك الشريحة بنحو ٧.٥٪ ، فان قيمة الضريبة المستقطعة سنويا تصبح نحو 12025 جنيها بما يعادل 1002 جنيه شهريا.

أما الشريحة الخامسة والأخيرة، بالنسبة لمن يتجاوز دخله السنوي 200 ألف جنيه فيتم احتساب ضريبة دخل بواقع 22,5%، ولا تتمتع تلك الشريحة بأي خصم ضريبي.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية نشرت اليوم قرارا بتصديق رئيس الجمهورية على تعديلات بقانون ضريبة الدخل يقضى بزيادة قيمة الشريحة المعفاه من الضريبة الى ٨ الاف جنيه مقارنة ب ٧٢٠٠ جنيها قبل صدور التعديلات.

ولم تمس التعديلات أسعار الضريبة على باقى الشرائح الضريبة ، فيما زودت التعديلات قيمة الخصم الضريبى الممنوح للشريحة الثانية من٨٠ ٪ الى ٨٥٪ ، والشريحة الثالثة من ٤٠ الى ٤٥٪، والرابعة من ٥٪ إلى ٧.٥٪ .

ووفقا للتعديلات يصبح بداية أول شريحة خاضعة للضريبة (الشريحة الثاتية وفقا للقانون) ، ٨٠٠١ جنيها بدلا من ٧٢٠١ جنيه وحتى ٣٠ الف جنيه وتخضع لنفس سعر الضريبة الحالى وهو ١٠٪ ثم الشريحة الثالثة بين 30001 جنيه إلى 45 ألفا وتخضع لسعر ضريبة %15، رابعا : الشريحة الواقعة بين 45001 جنيه إلى 200 ألف، وتخضع لسعر ضريبة %20، خامسا : الشريحة التى تزيد دخولها السنوية عن 200 ألف جنيه وتخضع لسعر ضريبة %22.5.

يذكر أن الموظفين يتمتعون بإعفاء إضافى يسمى بالإعفاء الشخصى، قيمته 7 آلاف جنيه، تضاف إلى قيمة الشريحة المعفاة ويتم خصمها بالكامل من وعائهم الضريبى.