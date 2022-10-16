بعد رفع القيود.. زيادة حركة المسافرين في مطار هونج كونج بنسبة 133%

زادت حركة المسافرين في مطار هونج كونج الدولي في سبتمبر الماضي بنسبة 133% عن العام السابق، بعد أن ألغت السلطات بعضاً من أقسى قيود السفر في المدينة، بما في ذلك متطلبات الحجر الصحي في الفندق واختبار كوفيد قبل الصعود إلى الطائرة.

وارتفع معدل نقل الركاب إلى 525 بزيادة 10% عن أغسطس. وقالت هيئة المطارات في بيان يوم الأحد إن النمو عززه الزوار من وإلى جنوب شرق آسيا.

تتعرض هونج كونج لضغوط متزايدة لإعادة فتح أبوابها حيث تركت قيود السفر الانعزالية المدينة تكافح للحفاظ على مكانتها كمركز مالي عالمي.

عالجت السلطات واحدة من أكبر الشكاوى من مجتمعات الأعمال عندما ألغت مطلب الحجر الصحي في الفندق الشهر الماضي.

حركة السفر في مطار هونج كونج

ومع ذلك، لا تزال هناك قيود أخرى، بما في ذلك ثلاثة أيام من المراقبة الصحية للأشخاص الذين يصلون إلى المدينة. بينما يُسمح لهم بالسفر إلى العمل واستخدام وسائل النقل العام، يُحظر عليهم زيارة المطاعم والبارات.

وبحسب البيانات الصادرة، انخفضت معدلات الشحن الجوي بنسبة 25% إلى 341 ألف طن الشهر الماضي، مواصلاً الركود الذي استمر لأشهر وسط رياح معاكسة جيوسياسية واضطرابات في سلسلة التوريد العالمية.

وقالت الهيئة إن حركة الشحن من وإلى المناطق التجارية الرئيسية في أميركا الشمالية وأوروبا هي من بين الأكثر تضرراً. حيث تراجعت الصادرات والواردات على حد سواء بأكثر من 25%.

تراجعت حركة الطيران بنسبة 16% لتصل إلى 11665 حركة مقارنة بالعام السابق. وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، ارتفعت حركة المسافرين بنسبة 140%، بينما انخفض حجم الشحن بنسبة 13% وانخفضت حركة الطيران بنسبة 4.7%.