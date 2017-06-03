بعد رفع الفائدة هل تبيع شركات السيارات بضمان الودائع؟

أحمد شوقي هل تلجأ شركات السيارات للبيع بالتقسيط، بضمان الودائع، بدلًا من دفع المقدم، بعد رفع أسعار الفائدة؛ لضمان استفادة العميل من العوائد المرتفعة على القروض من جهة، وإنعاش المبيعات من جهة ثانية؟ كان العديد من الخبراء والعاملين بسوق السيارات قد توقعوا تأثر القطاع بشكل كبير، على خلفية قرار رفع

أحمد شوقي

هل تلجأ شركات السيارات للبيع بالتقسيط، بضمان الودائع، بدلًا من دفع المقدم، بعد رفع أسعار الفائدة؛ لضمان استفادة العميل من العوائد المرتفعة على القروض من جهة، وإنعاش المبيعات من جهة ثانية؟





كان العديد من الخبراء والعاملين بسوق السيارات قد توقعوا تأثر القطاع بشكل كبير، على خلفية قرار رفع أسعار الفائدة، مرجحين أن يفضل العملاء إيداع أموالهم في القطاع المصرفي للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، بدلًا من شراء السيارات.

ووفق نظام البيع بضمان الودائع، يُودِع العميل في أحد البنوك وديعة يتم ربطها لصالح الشركة البائعة، نظير الإعفاء من دفع مقدَّم السيارة، ويتم تقسيط قيمة السيارة بالكامل. ويمكن للعميل الاستفادة من فوائد الوديعة بدفع القساط المستحَقة على السيارة، ومن ثم يتمكن من اقتناء سيارة، وفي نفس الوقت الاحتفاظ برأس المال المتاح لديه.

يقول منتصر زيتون، رئيس مجلس إدارة الزيتون أوتو مول، إن بعض شركات السيارات قد تلجأ للبيع دون مقدم، بضمان وديعة بأحد البنوك، على أن يتم تقسيط قيمة السيارة بأقساط شهرية، موضحًا أن العميل يستفيد من هذا النظام بفوائد الوديعة، خاصة بعد قرار زيادة أسعار الفوائد الصادر مؤخرًا عن البنك المركزي.

ولفت إلى أن هذا النظام متاح لدى بعض البنوك منذ فترة طويلة، مثل بنوك قطر الوطني ومصر والأهلي.

وأضاف أن هذا النظام يعتبر من الآليات والوسائل التي قد يلجأ إليها الوكلاء أو الموزّعون أو التجار لإنعاش المبيعات الراكدة منذ فترة طويلة.

في المقابل استبعد الدكتور صلاح الكموني، رئيس مجلس إدارة الكموني للسيارات، انتشار آلية البيع دون مقدم بضمان الوديعة؛ لأن العملاء الذين يلجئون لنظام الشراء بالتقسيط يعتبرون من أصحاب الدخول المحدودة، الذين يكونون مضطرين لشراء السيارة لتنقلات العمل أو العيش في الأماكن البعيدة.

وأضاف أن البيع دون مقدم يتطلب دفع أقساط كبيرة، وهو خيار غير ممكن لمحدودي الدخل؛ لأن ضوابط “المركزي” تضع أيضًا حدًّا أقصى لقسط السيارة من إجمالي الراتب، بحيث تُقدَّر بـ35%، وهي نسبة قد لا تغطي أقساط معظم السيارات، خاصة إذا لم تدفع لها مقدمات شراء؛ نظرًا لمحدودية الرواتب، فضلًا عن احتمال عدم القدرة على إثبات إجمالي الدخل.

وأعلن وكيل كيا مؤخرًا عن البيع دون مقدم للسيارتين “سبورتاج” و”سيراتو”، لكن مصدرًا بالشركة أوضح أن هذا النظام سيطبَّق دون شراكة مع القطاع المصرفي ودون ضمان ودائع، حيث يتم دفع المقدَّم بنظام التقسيط خلال سنة من الشراء، على أن يدفع المبلغ المتبقي بالتقسيط أيضًا خلال مدة تصل لـ5 سنوات.