بعد رفع الفائدة.. الليرة التركية تقفز من 27.20 إلى 25.50 مقابل الدولار

قفز سعر الليرة التركية بأكثر من 5% مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، في أعقاب قرار البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع.

وحسب “بلومبرغ”، قفز سعر الليرة التركية من 27.20 ليرة مقابل الدولار الواحد في بداية التعاملات، إلى 25.48 ليرة مقابل الدولار في منتصف التعاملات.

ولاحقا، تراجع سعر الليرة التركية قليلا إلى 25.70 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وكان المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة بأكثر من المتوقع من 17.5% إلى 25%، مؤكدا التزامه بالسياسة المتشددة الجديدة التي تستهدف قمع بالتضخم بالسياسة النقدية.

ويعني هذا أن المركزي التركي رفع الفائدة بنحو 750 نقطة أساس دفعة واحدة، بينما كانت أكثر التوقعات تشير إلى زيادة تقف عند حدود 20% أي 250 نقطة أساس في المجمل.