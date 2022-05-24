بعد رفع العائد.. «التجاري الدولي» يطرح شهادات أعلى من 13%

طرح البنك التجاري الدولي شهادات (Premium) بسعر فائدة يتخطى 13% بعائد شهري، على خلفية قرار البنك المركزي برفع الفائدة على الإيداع والإقراض.

وأعلن البنك على موقعه الرسمي الفائدة عن شهادة أجل 3 سنوت Premium يسجل 13.5% سنويا، وشهادة 4 سنوات Premium بأجل 14% سنويا، على أن يكون الحد الأدنى للشراء في الشهادتين 100 ألف جنيه .

وقرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بنسبة 2% الخميس الماضي، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وبذلك تكون هذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة منذ شهر يوليو عام 2017.

وأصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 11.25 و12.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75%.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 10.75%.