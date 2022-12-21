بعد رفع الحكومة لسعر طن القصب.. نقيب الفلاحين: 1100 جنيه سعر مرض

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن إعلان الحكومة 1100 جنيه لتوريد طن قصب السكر في الموسم الحالي بزياده نحو 300 جنيه عن الموسم الماضي خبر أسعد المزارعين.

وأضاف أبوصدام أن هذا السعر مرضيا ومجزيا للفلاحين، ويحقق هامش ربح يصل إلى 25 ألف جنيه لكل فدان، فبعد الزيادة التي شهدتها تكاليف ومستلزمات الزراعة في الفترة الأخيرة كان ضروريا رفع سعر طن القصب الذي كان محدد بـ 820 جنيها للطن الموسم الماضي.

وأكد عبدالرحمن أن متوسط تكلفة زراعة فدان القصب يصل حاليآ الي 15 الف جنيه بخلاف إيجار الارض في حالة ما كان المزارع مستأجر للارض منها نحو 3000 جنيه سعر الاسمده الكيماوية و1000 جنيه اسمده سوبر و4000 جنيه تكلفة الري وباقي التكلفه للايدي العامله والمبيدات وتكلفة بداية الزراعه من حرث وشتلات وخلافه حيث يستمر محصول القصب نحو 5 سنوات بالتربه ليكسر مره واحده في شهر يناير من كل عام .

وينتج الفدان في المتوسط نحو 40 طن من القصب وتابع ابوصدام وفي ظل الازمه الاقتصادية العالميه ومن اجل مساندة الدوله فإن مزارعي القصب سرهم هذا السعر حيث يعتبر القصب من أهم المحاصيل الأساسية لانتاج السلعه الاستراتيجيه الاساسيه وهي السكر وتزرع مصر نحو 375 الف فدان من قصب السكر جميعهم في محافظات الصعيد.