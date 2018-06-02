بعد رفع الحظر الروسى.. تعرف على حجم صادرات البطاطس خلال 5 أشهر

الصاوي أحمدأكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن تأثير قرار روسيا برفع الحظر عن 8 مناطق مصرية مصدرة للبطاطس سيظهر الموسم المقبل، موضحا أن الصادرات الزراعية ترتفع باستمرار نتيجة الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة والتجارة والصناعة.وكشف تقرير حديث صادر من

الصاوي أحمد

أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن تأثير قرار روسيا برفع الحظر عن 8 مناطق مصرية مصدرة للبطاطس سيظهر الموسم المقبل، موضحا أن الصادرات الزراعية ترتفع باستمرار نتيجة الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة والتجارة والصناعة.

وكشف تقرير حديث صادر من الحجر الزراعي حصلت “المال” على نسخة منه أن صادرات البطاطس، سجلت منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية مايو الماضي 697 ألفا و811 طنا مقارنة بـ549 ألف فدان و759 طنا، بزيادة 142 ألفاً و52 طنًا خلال 5 أشهر.

وأكد التقرير أن روسيا تربعت علي عرش الأسواق المستوردة بـ348 ألفا و120 طنا بدلا من 148 ألف طن و245 طنا العام الماضي.

وكشف أن دول الاتحاد الأوربي استقبلت بطاطس من مصر بإجمالي واردات 171 ألفا و8 أطنان منذ بداية العام، مقارنة بـ208 آلاف طن و107 أطنان، والدول العربية 169 ألفا و43 طنا في مقابل 184 ألف طن و616 طنا، ودول أجنبيه أخرى 9 الآف طن و638 طنا، مقابل 8 آلاف طن و790 طنا.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم أن روسيا قد وافقت نهائيا على رفع الحظر عن المناطق الثمانية التي تم وقف التصدير منها منذ ثلاثة سنوات.



وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان قرار الجانب الروسي جاء نتيجة للاجتماعات المكثفة والمفاوضات التي أجراها الحجر الزراعي المصري مع الجانب الروسي، فضلا عن الزيارات المتبادلة بين الجانبين، والتي تأكد من خلالها خلو سلامة المناطق الثمانية، وجودة إنتاجها من البطاطس.



وأشار “البنا” الي أن الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري، اخطرت مصر بأنه قد تقرر رفع الحظر عن المناطق الثمانية، والمفروض عليها منذ عام 2015، لافنا الي انه سيتم العمل بهذا القرار رسميا اعتبارا من السادس من يونيو الجاري.

وقال وزير الزراعة، في بيان له اليوم ،ان ذلك القرار من شأنه زيادة صادرات مصر من محصول البطاطس، لافتا إلي أن ‘جمالي ما تم تصديره من محصول البطاطس هذا الموسم حتى الآن الي مختلف دول العالم وعلى رأسها دولة روسيا بلغت حوالي 685 ألفا و479 طنا حتى الآن.