بعد رفع البنزين.. أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم السبت

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم السبت 9-10-2021، سجل ثباتاً ، ولم يتاثرا سلبا بالزيادات التي شهدتها أسعار البنزين والمازوت والتي طبقت أمس الجمعة.

سعر السمنت للمستهلك اليوم السبت

سعر الأسمنت للمستهلك تراوح اليوم السبت، بين 900 وحتى 1200 جنيه للطن.

ويؤكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الأسمنت لم يتأثر سلبا بالزيادات في سعر البنزين أو المازوت والتي بلغت 25 قرش للتر للبنزين، و300 جنيه للطن للمازوت.

وأكد الزيني أن ثبات أسعار الأسمنت للمستهلك رغم زيادة البنزين، تعود إلي اعتماد أسطول النقل للأسمنت علي السولار وليس البنزين، و ما لم يشهد الأول أية زيادات، فضلا عن اعتماد مصانع الأسمنت علي الغاز والفحم في التشغيل وليس المازوت.

وبعيدا عن تأثير ارتفاع الوقود علي قطاع مواد البناء، فكانت أسعار الأسمنت قد شهدت زيادات متوالية بدأت منذ منتصف يوليو، ومستمرة حتى الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، واتفقت عدد من الشركات علي زيادات بين 10 و50 جنيهًا للطن خلال الأسبوع الماضي فقط، بخلاف الزيادات التي شهدها سعر طن الأسمنت علي مدار شهر سبتمبر الماضي،

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وافق، في شهر يوليو الماضي، على خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًّا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيًّا، وذلك كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتى يوليو 2022.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًّا وهو نفس الاستهلاك المحلي حالياً.

أسعار الحديد للمستهلك اليوم

أسعار الحديد للمستهلك اليوم ثبتت بين 14.3 ألف جنيه للطن وحتي 14.8 ألف جنيه للطن.

واعتماد سيارات نقل الحديد علي السولار أيضاً كوقود، هو ما دفع أسعار الحديد للثبات عند المستويات التي سجلها الأسبوع الماضي.