بعد رفع أسعار تذاكر المترو..وزير النقل: ضميرى مستريح (فيديو)

حسين رجب قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه اتخذ حل رفع أسعار تذاكر المترو، بضمير مبسوط ومستريح، مؤكدا أن ما حدث ليس تحرك تعريفة بقدر إعادة تدوير المنظومة بالكامل.وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهارده" الذى تقدمه الإعلامية رشا نبيل، مساء الخميس، قال عرفات: "هذه الحلول التي كان يجب ات

حسين رجب

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه اتخذ حل رفع أسعار تذاكر المترو، بضمير مبسوط ومستريح، مؤكدا أن ما حدث ليس تحرك تعريفة بقدر إعادة تدوير المنظومة بالكامل.

وفى مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر النهارده” الذى تقدمه الإعلامية رشا نبيل، مساء الخميس، قال عرفات: “هذه الحلول التي كان يجب اتخاذها من زمان، وأنا بعملها وأنا ضميرى مبسوط مستريح لأننى أريد الإبقاء على هذه الخدمة المهمة جدا للمواطنين”.

وأضاف “أنا أستخدم المترو فوق 3 مرات أسبوعيًا وأكون سعيدا عند اختلاطي بالناس في المترو”.

وحول التعامل مع الطبقة المتوسطة مع هذه المتغيرات، تابع عرفات: “هذه نقطة مهمة ما حدث ليس تحرك تعريفة بقدر إعادة تدوير المنظومة بالكامل.

وأشار إلى أن نظام المناطق المعمول به حاليا به عدالة اجتماعية وكان يقول لي الناس سابقا كيف تحاسب من يركب 5 محطات كمن يركب 40 محطة؟، داعيا المواطنين إلى الاشتراك في هيئة المترو.

ولفت إلى أن هذا القرار أحد أسبابه وجود خسائر كبيرة في المترو، فضلا عن توجه للتطوير.

وفي وقت سابق الخميس، قررت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق ، وذلك ابتداءً من صباح اليوم الجمعة.





وقالت الوزارة، في بيان: “ستصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ 5جنيهات وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة 50 قرشا”.





وأضافت “ومراعاة للبعد الاجتماعي تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن”.



