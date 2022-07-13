بعد رفع أسعار الوقود.. إبراهيم العربي : زيادة معروض السلع السبيل للحد من غلاء الأسعار

قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن رفع أسعار الوقود انعكاسه بسيط على السلع على اعتبار أن الزيادة توزع على كمية كبيرة أثناء نقل البضائع، ومن ثم فمردودها على التجزئة ضعيف جدًّا.

وبحسب الرفع الذي تم في أسعار الوقود، صباح اليوم الأربعاء، فقد قفز سعر لتر بنزين 80 بنسبة 6.6%، و92 بنسبة 5.7%، و95 بنسبة 10.3%، كما سجلت نسبة زيادة السولار 7.4%، والمازوت 8.7%.

وتابع العربي، لـ”المال” مدللًا بمثال: “سلعة كالتليفزيون على سبيل المثال فإن الزيادة في تكلفة نقلها لن تحمل على منتج واحد فقط، وإنما ستحمل على تكلفة نقل عدة أجهزة محملة داخل النقلة الواحدة، وبالتالي فإن الزيادات في أسعارها لن تكون كبيرة على المستهلك وإنما ستقسم على كل الأجهزة المنقولة في السيارة، وكذلك الأمر يجب أن يتم في كل السلع.

ونوه العربي بأن هناك زيادة في معروض السلع بمختلف أنواعها في الأسواق، وهو ما يؤكد استقرار الأسعار لأنها تخضع لآليات العرض والطلب، حيث إن هناك تنوعًا في المعروض ومنافذ البيع الحكومية وفي القطاع الخاص،

ولذلك تكامل الأدوار هنا يشكل أهمية كبيرة لضمان استقرار السوق وهو ما يحدث بالفعل حاليًّا ويزداد مع مرور الوقت مما يطمئن الشارع المجتمعي خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إجراء اجتماع قريبًا عقب انتهاء الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك، مع رؤساء الشُّعَب النوعية بالغرفة التجارية لتكثيف متابعة الأسواق ورصد أية مستجدّات لتحديد سبل التعامل معها.

وتابع العربي مؤكدًا أن وفرة المعروض في أسعار السلع هو السبيل لمكافحة غلاء الأسعار أو أية ارتفاعات، وهذا ما اتجهت إليه الحكومة مؤخرًا بالحرص على زيادة معروض السلع حتى إن هناك مخزونًا من السلع الإستراتيجية في الأسواق.

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية الدور الرقابي من الحكومة على الأسواق خلال تلك الفترة، لتجنب حدوث ارتفاعات، وأن تكون الزيادات بقدر زيادة تكلفة رفع الوقود بحسب كل سلعة، وكذلك المستهلك عليه دور كبير في ظل زيادة وتنوع معروض السلع وكثرة منافذ بيعها وإتاحة وتوسيع نطاق الاختيار أمامه لشراء سلعته.

ووفقًا للأسعار الجديدة للوقود، صباح اليوم الأربعاء، فإن أسعارها تفصيليًّا لسعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة جاءت كالتالي: 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

كما تمّت زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه/ طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تلقّي تقارير من الشُّعب النوعية بالغرفة لمتابعة تأثير رفع أسعار الوقود على أسعار السلع في الأسواق.