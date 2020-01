بعد رفض متظاهرى إيران وضع العلم الأمريكى تحت أقدامهم.. ترامب: إنه لتقدم كبير

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المتظاهرين في إيران الذين رفضوا تدنيس العلم الأمريكي والسير عليه في الشوارع، بعد أن وضعته السلطات على الأرض، موضحا أن ذلك تقدم كبير.

وأضاف “ترامب” في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: “المتظاهرون الإيرانيون الرائعون رفضوا أن يخطوا بأقدامهم على علمنا الأمريكي العظيم أو يشوهونه بأى طريقة”.

وتابع: “لقد وضعوه في الشوارع من أجل أن يطؤوا بأقدامهم عليه، لكنهم بدلا من ذلك مشوا حوله، إنه لتقدم كبير”.