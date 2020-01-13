سيـــاســة

بعد رفض متظاهرى إيران وضع العلم الأمريكى تحت أقدامهم.. ترامب: إنه لتقدم كبير

كان الرئيس الأمريكي قد أعلن أمس أنه يرفض قتل المتظاهرين، وأنه يدعمهم في مطالبهم المشروعة
أحمد صبري 7:44 م, الأثنين, 13 يناير 20 7:44 م, الأثنين, 13 يناير 20

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أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المتظاهرين في إيران الذين رفضوا تدنيس العلم الأمريكي والسير عليه في الشوارع، بعد أن وضعته السلطات على الأرض، موضحا أن ذلك تقدم كبير.

وأضاف “ترامب” في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: “المتظاهرون الإيرانيون الرائعون رفضوا أن يخطوا بأقدامهم على علمنا الأمريكي العظيم أو يشوهونه بأى طريقة”.

وتابع: “لقد وضعوه في الشوارع من أجل أن يطؤوا بأقدامهم عليه، لكنهم بدلا من ذلك مشوا حوله، إنه لتقدم كبير”.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أمس أنه يرفض قتل المتظاهرين، وأنه يدعمهم في مطالبهم المشروعة، مطالبًا طهران بسرعة إعادة خدمة الإنترنت والسماح للصحفيين بالتجول بحرية.

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بقلم أحمد صبري

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