بعد رصد مشكلة نقص المتابعين.. «المال» تحصل على أول رد رسمي من مسؤولي «فيسبوك»

حصلت المال على رد رسمي من مسؤول بإدارة فيسبوك، ردا على العطل الفني الذي تعرض له مشتركو فيسبوك والذي بلغ ذروته خلال الساعات الماضية.

وكشف مصدر مسؤول بشركة ” ميتا” المالكة لتطبيق فيسبوك وانستجرام وواتساب في تصريحات ” للمال ” قائلا : نحن على علم أن بعض الأشخاص يرون عدد متابعين غير متسق في ملفاتهم الشخصية على فيسبوك، مبينا أن الشركة سوف تعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في اسرع وقت ممكن.

وخلال الساعات الماضية شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول صور تدل على نقص ملحوظ في أعداد متابعي مشتركي فيسبوك، وعلى رأسهم مؤسس المنصة مارك والذي شهد حسابه تناقصا في أعداد المتابعين من 119 مليون متابع ليسجل 9000 متابع.

جدير بالذكر أن موقع فيسبوك قد واجه أحد أشد أزمات انقطاع الخدمة في تاريخه في عام 2019، وتوقفت الخدمة الرئيسية بشكل كامل عن المستخدمين على مستوى العالم طوال يوم الأربعاء، الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة في العالم.

وأعلن الملياردير الأمريكي تغيير اسم شركته إلى “ميتا”، خلال عام 2021، كما كشف عن الاتجاه العام الذي سوف تتبناه الشركة خلال الأعوام المقبلة من خلال التركيز على تقنيات الواقع الافتراضي وتكنولوجيا الميتافيرس.