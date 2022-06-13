بعد رحيل موسيماني.. الأهلي يكلف سامي قمصان بقيادة الفريق بشكل مؤقت

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، بالقيام بمهام المدير الفني، بشكل مؤقت، وذلك بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وتقرر أن يكون تشكيل الجهاز الفني للأهلي الحالي على النحو التالي:

سيد عبدالحفيظ- مدير جهاز الكرة

سامي قمصان- القائم بأعمال المدير الفني

محمد شرف- مدرب

ميشيل يانكون- مدرب حراس مرمى

محمد النجار- مدرب أحمال

عمر رشدي- محلل أداء

ومن المقرر أن يقوم سامي قمصان، بالاستعانة بأحد العناصر من المدربين للانضمام للجهاز بعد التشاور والعرض على شركة الكرة بالأهلي ولجنة التخطيط.