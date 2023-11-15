بعد رحيل عثمان محمد علي.. نقاد: كان من رواد الأداء التمثيلي وعاصر كبار الفنانين

رحل عن عالمنا الفنان الكبير عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان، عن عمر يناهز 88 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا ، تاركا وراؤه ارثا فنيا كبيرا في الدراما المصرية تحديدا، بالإضافة أنه اكتشف العديد من النجوم الكبار في الفن المصري أبرزهم الراحلين مديحة كامل ومحمود عبد العزيز وغيرهم.

فقدم الراحل عثمان محمد علي العديد من المسلسلات التليفزيونية التي تركت بصمة كبيرة في قلوب محبيه من جميع الأعمار والفئات منها، لن أعيش في جلباب أبي والضوء الشارد وعائلة الحاج متولي والقضاء في الإسلام، الفرسان، الحسن البصري، وغيرها.

محمد نبيل: كان من الممثلين الكبار الذين يعتبرون من رواد الأداء التمثيلي

قال الناقد الفني محمد نبيل أن الراحل عثمان محمد علي كان واحدا من أعلام الممثلين الذين كانوا يجيدون بدرجة كبيرة اللغة العربية ، وهذا أمر نفتقده بشدة في الوسط الفني باستثناء الممثلين الذين كانت بدايتهم الفنية من خلال المسرح وقدموا عروضا مسرحية عالمية ، ولا يوجد مثلهم كثيرين .

أضاف ل” المال” أن الراحل كان من الممثلين الكبار الذين يعتبرون من رواد الأداء التمثيلي ، وعاصر عصرا ذهبيا في الدراما المصرية وتعاون مع نجوما وممثلين كبار ومهمين في تاريخه الفني .

ولفت أيضا الى أنه يملك تاريخا فنيا مهما في التلفزيون بتقديمه العديد من الأعمال الدرامية المهمة التي تعتبر علامات في تاريح الدراما المصرية حتى الآن .

ماجدة خير الله: كان فنانا موهوبا ومهما حينما يتواجد في أي عمل فني يضيف له

وأعربت الناقدة ماجدة خير الله أن الفنان عثمان محمد علي قدم العديد من الأدوار الفنية المميزة ، وكان قادرا على ملأ فراغات في أعمال فنية مهمة بصورة جيدة .

ونوهت أنه للأسف رغم قدرته الكبيرة على تقديم أدوار كثيرة ومهمة ، الأ أنه لم يتم وضعه في المكانة التي يستحقها في أعمال فنية كثيرة ، لكن رغم ذلك كانت له بصمات في مسلسلات تليفزيونية كثيرة في حياته الفنية خاصة مع الراحل نور الشريف .

أستطردت قائلة أنه كان فنانا موهوبا ومهما حينما يتواجد في أي عمل فني يضيف له ، لكنه كان بعيدا عن الحياة الاجتماعية بالوسط الفني وغير متواجد أمام الجميع في الندوات والمناسبات الفنية المختلفة ، لذلك لم يكن محسوسا بصورة معينة بعيدا عن مشاركته في المسلسلات التليفزيونية من خلال المساحة التي يتواجد فيها بها .

حنان شومان: الراحل كان فنانا قديرا وإضافة لأي عمل فني شارك فيه

وترى الناقدة حنان شومان أن عثمان محمد علي من الفنانين الذين يصفون ب” ملح الفن” ، الذين يحبهم الجمهور كثيرا لكن لايتذكرهم في أوقات كثيرة .

ولفتت إلى أن خيال معظم المؤلفين للأسف في الأعمال الفنية عقيم لدرجة كبيرة، لأنهم يضعون الفنان الموهوب في منطقة واحدة بمختلف المسلسلات التليفزيونية برغم أن المشاهد قد يراه يملك إمكانات فنية كبيرة لكن لم يتم استغلالها جيدا.

تابعت قائلة إن الراحل كان فنانا قديرا واضافة لأي عمل فني شارك فيه ، لكن يمكن ألا يتذكره الكثير من الأشخاص لو لم يشاهده أمامه على الشاشة ، وذلك حال كثير من الفنانين من الصف الثالث والرابع برغم أهميتهم في الأعمال الفنية المختلفة ، بسبب أن أغلب كتابنا لايقدمهم بشكل كبير مثل النجوم .