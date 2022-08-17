بعد رحيل عامر..هل نتوقع تأجيل عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا؟

تقدم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري باستقالتة من منصبه وذلك قبل موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بيوم واحد والتي كان مقرر لها غدا الخميس فهل نتوقع تأجيل انعقادها؟

تقول مصادر مصرفية تحدثت لـ” المال” أن تأجيل انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا يعد أحد السيناريوهات المطروحة لحين اختيار محافظ البنك المركزي الجديد.

في الوقت ذاته قالت المصادر إنه من المتوقع أن تنعقد اللجنة غدا برئاسة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي لاسيما وأن جميع المؤشرات تشير إلى أن القرار الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة.

وتتشكل لجنة السياسة النقدية من 9 أعضاء تتضمن محافظ البنك المركزى ونائبى المحافظ و6 أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزى ، وتجتمع اللجنة كل 6 اسابيع.