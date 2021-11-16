سيـــاســة

بعد رحيل أنجيلا ميركل .. توقيع اتفاقية بين فرنسا وإيطاليا لتغيير ميزان القوى في أوروبا الأسبوع المقبل

الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والسياحة والثقافة
أيمن عزام 9:45 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 9:45 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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قال مصدر بالحكومة الإيطالية إن رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوقعان على اتفاقية الأسبوع المقبل في محاولة لتغيير ميزان القوى في أوروبا بعد رحيل المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن الحياة السياسية.

اتفاقية بين فرنسا وإيطاليا

وبحسب وكالة رويترز، لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاقية لكن مسؤولا إيطاليا آخر قال إنها ستعزز التعاون بين البلدين في مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والسياحة والثقافة.

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وتم طرح المشروع لأول مرة في عام 2018 في عهد رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني لكن العلاقات بين روما وباريس تدهورت بعد أن تولت حكومة تتألف من حزب الرابطة اليميني وحركة خمس نجوم السلطة خلفا لجينتيلوني.

وعادت العلاقات بين البلدين على نحو كامل في عهد رئيس الوزراء الحالي دراجي الذي يشتد حرصه هو وماكرون على العمل جنبا إلى جنب لتشكيل السياسة الأوروبية بعد سنوات من الخلافات المريرة بين البلدين.

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ولم يتم الكشف عن تفاصيل جوهر المعاهدة. ورفض متحدث باسم دراجي التعليق في حين قال مكتب ماكرون إنه لا يمكنه تأكيد الاجتماع بين الزعيمين في هذه المرحلة.

انعقد أحدث اجتماع بين دراجي وماكرون في باريس الأسبوع الماضي، وتناول الاجتماع التحول السياسي في ليبيا، وهي قضية تستحوذ على اهتمام استراتيجي من كلا الزعيمين.

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بقلم أيمن عزام

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