بعد رحيله لتدريب أوغندا.. كشف حساب ديسابر مع اﻹسماعيلي

علي المصريتأكد رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻹسماعيلي، عن صفوف الدراويش، لتدريب منتخب أوغندا اﻷول، عقب الفوز علي الرجاء بخماسية نظيفة، في الجولة 16 للدوري المصري الممتاز.وتقدم المال في السطور التالية، كشف حساب المدير الفني الفرنسي مع الدراويش، خلال فتر

علي المصري

تأكد رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻹسماعيلي، عن صفوف الدراويش، لتدريب منتخب أوغندا اﻷول، عقب الفوز علي الرجاء بخماسية نظيفة، في الجولة 16 للدوري المصري الممتاز.

وتقدم المال في السطور التالية، كشف حساب المدير الفني الفرنسي مع الدراويش، خلال فترة قيادته للقلعة الصفراء، منذ التعاقد معه في بداية الموسم الجاري.

وخاض ديسابر 18 مباراة مع الإسماعيلي، حقق الفوز في 13 لقاء، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو الدراويش تحت قيادته 32 هدفا، واستقبلت شباكهم 12 هدفا فقط.

وجاءت نسبة الفوز 72%، ومعدل التهديف 1.7 هدف، وحافظ علي نظافة الشباك في 8 لقاءات، وترك اﻹسماعيلي متصدرا لجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، وقاد الدراويش للدور ربع النهائي من كأس مصر.



