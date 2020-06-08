«بعد رحيله عن الزمالك».. تقرير: بوطيب يفاضل بين السعودية وتركيا وقطر للعب هناك

يواصل المغربي خالد بوطيب، لاعب الزمالك السابق، تدريباته بشكل منفرد، بعد العودة من الإصابة التي لحقت به، استعدادًا للموسم الجديد، من أجل اختيار العرض المناسب؛ تمهيدًا للعب في صفوف إحدى الفرق، عقب فسخ تعاقده مع الزمالك. وكان مرتضى منصور، رئيس…

يواصل المغربي خالد بوطيب، لاعب الزمالك السابق، تدريباته بشكل منفرد، بعد العودة من الإصابة التي لحقت به، استعدادًا للموسم الجديد، من أجل اختيار العرض المناسب؛ تمهيدًا للعب في صفوف إحدى الفرق، عقب فسخ تعاقده مع الزمالك.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن في وقت سابق، فسخ عقد مهاجمه المغربي خالد بوطيب، بسبب غيابه عن التدريبات ورفضه الخضوع للكشف الطبي.

ووفقًا لتقرير نشره موقع «هس سبورت» المغربي، فإن خالد بوطيب لديه عروضا من الدوري التركي، نظرًا للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها هناك، بعد أن لعب في صفوف مالطيا سبور قبل الانضمام للزمالك.

وأوضح التقرير أن خالد بوطيب أيضًا لديه عرضًا من الدوري السعودي والقطري بالإضافة للمغربي.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، كما يملك بوطيب 8 أهداف دولية مع منتخب المغرب في 20 مشاركة بقميص أسود الأطلس.

