بعد رجاء الجداوي.. إصابة عدد من الفنانين بكورونا آخرهم إيمان العاصي وقاسم

تعرض بعض الفنانون فجأة للإصابة بفيروس كورونا، وذلك سبب صدمة لكثيرين خاصة في الوسط الفني، فبدأت الأمور بالفنانة القديرة رجاء الجداوي الذي تملك مكانة كبيرة في قلوب الجمهور والوسط الفني، وتم وضعها بمستشفى العزل بالإسماعيلية.

وتعرضت أيضا الفنانة إيمان العاصي للإصابة بكورونا بعد أن أظهرت نتيجة تحليلها أنها إيجابية مؤخرا، وكذلك الفنان الشاب كريم قاسم أعلن عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به أنه أصيب بالفيروس أيضا، وقام بعزل نفسه عن الجميع حتى يتعافى منه.

كما تعرضت فنانين آخرين لشائعات الإصابة بالفيروس، مثل أمير كرارة، وريهام حجاج، وشيرين عبدالوهاب.

سمير الجمل: إصابتهم لن تؤثر على وجودهم في الدراما والسينما

قال الناقد الفني سمير الجمل إن هذا الفيروس لم يستثن شخصيات هامة في العالم وشخصيات عادية، فهو فيروس مميت، والحقيقة أن أكثر من شخصية دولية حدثت لهم إصابات وكذلك في مصر.

وأضاف للأسف هناك فنانون فاشلون حاولوا استثمار هذا الأمر وأطلقوا شائعات على أنفسهم مؤخرا أنهم أصيبوا بالفيروس، للتلاعب بمشاعر الناس واستعطافهم وكسب شهرة من الأمر، مؤكدا هناك أشخاص من المشاهير يحاولون تسريب أخبارا للصحافة والإعلام بأنهم أصيبوا بالفيروس أملا في كسب تعاطف الجمهور، وزيادة الضوء عليهم هذه الفترة.

وتابع قائلا إن الفنانين الذين أصيبوا بالفعل به مثل القديرة رجاء الجداوي وغيرهم ندعو لهم بالشفاء، ويجب أن نفهم أن من يصاب به تكون نسبة شفاؤه حوالي 90 في المئة، خاصة لو تم معالجته.

وأوضح أن هؤلاء الفنانين لن يتأثروا سلبا الفترة المقبلة بإصابتهم بكورونا، وإصابة أكثر من فنان به مؤخرا لن يقلل من نسبة وجود الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية كما يتصور الكثيرون.

فايزة هنداوي: الأمر أصبح فيه ذعر كبير في الوسط الفني ولا مجال للمخاطرة حاليا

وترى الناقدة فايزة هنداوي أن إصابة أكثر من فنان بهذه الصورة اليومين الماضيين مثل رجاء الجداوي وكريم قاسم وإيمان العاصي، سيؤثر سلبا بدرجة كبيرة على الأعمال الفنية التي كانت ستقدم الفترة المقبلة، وسيتم البدء في تصويرها بعد انقضاء الموسم الدرامي في شهر رمضان.

وأوضحت أن تصوير الأعمال الفنية الجديد سواء في الدراما أو السينما، سيتم التراجع عنه بعد إعلان هذه الإصابات للفنانين حتى تتراجع معدلات الإصابات بالفيروس الأيام القادمة ولا مجال لأي مخاطرة حاليا غير محسوبة.

ولفتت إلى أن الأرقام تزيد يوميا وأصبح القلق في الوسط الفني كبيرا، وكان متصورا مؤخرا أن اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافية لتصوير أي عمل فني لكن بعد إعلان الفنانين لإصابتهم بالفيروس أصبح الأمر في خوفا كبيرا من الكثير من الفنانين، لاسيما أنه لا توجد ارتباطات لكثير من الفنانين حاليا مثل موسم شهر رمضان والتزامهم بتصوير أعمال فنية جديدة في هذه الظروف الخطيرة.