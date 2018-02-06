بعد رباعية المصرى.. المقاصة ينفي تغيير جهاز سليمان

علي المصري أكد اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، أن المشكلة الحقيقية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الفيومي، تتمثل في خط الدفاع، مضيفًا أن هناك معاناة بسبب غياب أغلب عناصر الدفاع، ولا نملك سوى أحمد عبدالعزيز "مودي"،…

علي المصري



أكد اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، أن المشكلة الحقيقية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الفيومي، تتمثل في خط الدفاع، مضيفًا أن هناك معاناة بسبب غياب أغلب عناصر الدفاع، ولا نملك سوى أحمد عبدالعزيز “مودي”، حيث إن أحمد سامي من الأساس لاعب خط وسط مدافع وليس “مساك”.

وتابع: “خلال فترة الانتقالات الشتوية، تعاقدنا مع شريف حازم في خط الدفاع فقط، وتسبب في هدف في مباراة الأمس، بعد تركيز غير مبرر”، معربًا عن حزنه من القائمة المسافرة إلى السنغال لمواجهة نادي جنيريشن السنغالي، ضمن منافسات الدور التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا.

وقال:” البعثة يتواجد بها مدافعان فقط، وأتمنى أن نعبر هذه الأزمة، ونحقق نتيجة مرضية في السنغال”، وتابع: “أنا أتبع سياسة الاستقرار، ولا أحب تغيير المدير الفني ويجب أن يحصل الجهاز الفني بقيادة عماد سليمان، على فرصة كاملة، وسيتم تقييم الوضع عندما تكون صفوف الفريق مكتملة”.